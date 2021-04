Seckach-Klinge. (pm) Das Kinder- und Jugenddorf Klinge ist eines der größten Einrichtungen seiner Art in Deutschland. Rund 200 Kinder im Alter zwischen drei und 18 Jahren werden hier betreut: Pro Hausgemeinschaft leben acht Kinder unterschiedlichen Alters in familienähnlicher Struktur unter einem Dach. Drei Hausgemeinschaften können ab Mai in ihr neues Zuhause am Schwimmbadweg einziehen. Die Häuser mit den Namen Antonius von Padua, Hildegard von Bingen und Martha von Bethanien sind nun – zum 70-jährigen Bestehen des Kinder- und Jugenddorfs Klinge e.V. – nach 32 Monaten Bauzeit fertiggestellt. Gestern segnete Weihbischof Dr. Peter Birkhofer die neuen Häuser – coronabedingt im kleinsten Kreis.

Mit diesen neuen Bauten endet für das Kinderdorf ein erster großer Bauabschnitt, dem weitere folgen müssen. "Die Klinge hatte damals wie heute das Ziel, neue Heimstätte für Kinder zu werden und ihnen Nestwärme zu ermöglichen. Die damaligen Bauten mussten schnell und kostengünstig erstellt werden. Dies merken wir heute an vielen Stellen", so Klinge-Vorstand Dr. Christoph Klotz. "Hätte man all die aktuellen Vorgaben versucht, in den Bestandsgebäuden umzusetzen, wäre dies teurer gekommen als der Neubau." Und gerade wegen der besonderen Vorgaben an einen Sonderbau könnten die Kosten der Baumaßnahmen nicht mit denen von Einfamilienhäusern verglichen werden, so Dr. Klotz, der betont: "Die Finanzierung ist für uns ein Kraftakt." Insgesamt habe man rund 6,6 Millionen Euro aufgewendet.

Alleine in Haus Hildegard werden ab Mitte Mai 14 Menschen leben: die Kinder der Hausgemeinschaft und die Familie der Hausleitung. "Insgesamt haben wir Wohnraum im Umfang von rund zehn Einfamilienhäusern geschaffen. Es sind über 1850 Quadratmeter", so Dr. Klotz.

Gerade die Coronazeit habe gezeigt, dass heutzutage eine moderne Infrastruktur in einem Kinderdorfhaus unumgänglich sei. So musste der Tatsache Rechnung getragen werden, dass im Rahmen des Homeschoolings bis zu acht Kinder gleichzeitig an einem PC-Arbeitsplatz arbeiten wollten.

Corona und die hohen Inzidenzwerte, waren auch daran schuld, dass das eigentlich geplante große Einweihungsfest am gestrigen Freitag abgesagt werden musste. Da die Kinder jedoch auf den Einzug in ihr neues Zuhause warten, entschied Dr. Klotz, die Einweihung nicht zu verschieben, sondern sie coronakonform sowie virtuell durchzuführen. "Durch Corona waren die letzten Monate für die Kinder hart genug. Wir wollten ihnen die Freude auf den Einzug nicht nehmen", so der Vorstand.

Außer Weihbischof Dr. Peter Birkhofer, der aus Freiburg angereist war, dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Trägervereins Alexander Gerstlauer, Vorstand Dr. Christoph Klotz und Jana Brauß, der Koordinatorin der Einweihung, gab es keine weiteren Gäste.

Wer die Einweihung nacherleben möchte, kann dazu Ende nächster Woche ein Video auf der Homepage des Kinderdorfs ansehen. Dabei gibt es neben den Grußworten des Landrats Dr. Achim Brötel, den Grußworten des Seckacher Bürgermeisters Thomas Ludwig und von Vorstand Dr. Klotz auch einige weitere Videos: Zu sehen sind Interviews bzw. Grußworte des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Ekkehard Brand, der das Projekt von Anfang an begleitete, der Architektin Dea Ecker und weitere Videos der Hausgemeinschaften bzw. der St. Bernhardschule. Besonderes Highlight ist eine digitale Führung durch die Neubauten, die im Laufe der nächsten Woche ebenfalls über die Homepage einsehbar ist. Sebastian Stock von Stock und Stock Immobilien in Mosbach erstellte dafür als Eröffnungsgeschenk ein virtuelles 3D-Modell.

Im Kinderdorf ist es seit jeher Tradition, dass jedes Haus einen Namen erhält. Die Patrone wurden dabei so gewählt, dass sie einen Bezug zum Gebäude oder zum Wirken des Kinderdorfs haben. Bis zum heutigen Tag feiern die Hausgemeinschaften im Rahmen von sogenannten Haus- bzw. Patronsfesten ihren Hauspatron und bearbeiten gemeinsam mit den Kindern das, wofür der Patron steht. Die Namen wurden in einer Gemeinschaftsaktion des ganzen Dorfes ausgewählt. Dadurch wurde erreicht, dass eine intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte des Kinderdorfs, der Aufgabe des Kinderdorfs und damit, wofür der Patron steht, erfolgte.

Die Neubauten in der Klinge warten mit einigen architektonischen Leckerbissen auf. Das Baumaterial Holz verleiht Wärme und Geborgenheit. Foto: Kinder- und Jugenddorf Klinge

Die Neubauten haben auch architektonisch einiges zu bieten. Das steile Walmdach stellt laut Architektin Ecker "den Archetyp des Hauses dar, der den Kindern Schutz und Geborgenheit vermitteln soll". Markant sind auch die drei Türme, die je zwei Treppenhäuser enthalten: für die Hausgemeinschaft und für die Hausleitung, die in einer abgetrennten Wohnung unter gemeinsamem Dach mit den Kindern lebt. Es handelt sich dabei auch um den zweiten Rettungsweg. Zudem übernehmen die Türme die Durchlüftung sowie die Nachtauskühlung der Häuser und können im Brandfall auch zur Entrauchung verwendet werden. Das Kinderdorf hat damit eine nachhaltige Lösung im Sinne einer ökologischen Lüftungsanlage gefunden. Das Ensemble wird durch einen Spielschuppen, in dem sämtliche Gegenstände für die 24 jungen Menschen Platz finden, ergänzt. Die Gebäude sind so angeordnet, dass ein geschützter Spielhof entsteht.

Als Baustoff entschied man sich für Holz. "Natürlich nachwachsende Rohstoffe, die auch das Gefühl von Wärme und Heimeligkeit bieten, waren uns bei der Auswahl der Baustoffe wichtig", so Dr. Klotz. "Unser Kinderdorf existiert, damit Kinder Zukunft haben. Da gehört eine Auswahl möglichst nachhaltiger Baustoffe dazu."

Geplant war eigentlich, die Immobilie im Jahr 2020 zu beziehen. Durch Corona mussten aber auf der Baustelle besondere Maßnahmen ergriffen werden, die zu Verzögerungen führten. Auch kam es gegen Ende der Maßnahmen immer wieder zu Lieferverzögerungen von bestimmten Bauteilen. Dennoch ist der Bauherr mit dem Baufortschritt zufrieden. "Wichtig ist doch", so der Vorstand, "dass niemand verletzt wurde, dass die Immobilie unseren Anforderungen entspricht und natürlich auch, dass sie im Kostenrahmen blieb."

In den nächsten Jahren stehen weitere Ersatzbauten an. "Die Baumaßnahmen im Schwimmbadweg zeigten, welche Infrastrukturansprüche heute auf einem Campus herrschen. Wir haben gemerkt, dass wir dringend einen Ort benötigen, an dem die Infrastruktur zusammenläuft. Um diese Zentralität zu schaffen, müssen wir das Verwaltungsgebäude des Kinderdorfs neu denken", so der Vorstand.