Mudau-Donebach. (tra) Die Tierrettung Odenwald-Hohenlohe wurde am Samstag zu einem grausamen Fall von Tierquälerei gerufen: An der K3918 zwischen Mudau und Donebach wurden im Bereich einer Christbaumkultur sechs kleine Katzen entdeckt, die von einem bislang unbekannten Tierquäler in eine Papiertüte und einen Plastiksack verschnürt und weggeworfen wurden. Drei der zarten Katzenbabys waren tot, als die herbeigeeilten Tierretter den Sack öffneten, drei kämpften noch um ihr Leben.

"Die Katzen waren in einer Papiertüte der Fastfoodkette ,McDonald’s’ eingewickelt. Zusätzlich war die Papiertüte samt den Katzenbabys mit einem größeren, handelsüblichen Plastiksack umwickelt und verschnürt. Wohlwissend und mit bewusster Absicht, dass dies zum Tod der sechs Katzenbabys führen wird", teilte die Tierrettung Odenwald-Hohenlohe auf ihrer Facebook-Seite mit. Gegen den oder die Täter will der gemeinnützige Verein nun Anzeige erstatten.

Dieses Katzenbaby konnte gerettet werden. Fotos: Tierrettung

Nachdem die Retter die Tiere aus der durch den Tierquäler geschnürten Todesfalle befreit hatten, wurden die drei überlebenden Katzen sofort in eine Tierarztpraxis gebracht. Die drei jungen Stubentiger sind schwer krank, da sie mit Ungeziefer befallen sind, unter Eiterungen leiden und mit Kot verschmutzt waren. "Eine weitere Behandlung ist daher unausweichlich, um das Überleben zu sichern", berichtete die Tierrettung.

Die Tierarztkosten finanziert der Verein, dessen Mitglieder alle ehrenamtlich arbeiten, durch Spenden.

Die drei kleinen Katzen, die bei Mudau im Plastiksack erstickten, sind nicht die einzigen Haustiere, die im Oktober in der Region grausam von Tierquälern getötet wurden: Am Tag der Deutschen Einheit fand eine Spaziergängerin bei Auerbach sieben tote Katzen auf einem Feldweg in der Verlängerung des Rittersbacher Wegs.

In diesen Sack wurden die Tiere geschnürt. Fotos: Tierrettung

Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich um zwei ausgewachsene Tiere, ein jüngeres Tier und vier Katzenbabys mit dunkel gestreiftem Fell. Da die toten Tiere trotz der trockenen Witterung nass waren, vermutet die Polizei, dass die Katzen getötet und am Feldweg abgelegt wurden.

Personen, die im nördlichen Feldbereich von Auerbach verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder die Personen kennen, die bis vor kurzem im Besitz von sieben Katzen waren, welche plötzlich verschwunden sind, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schefflenz, Tel. 06293/233, zu melden. Wer Hinweise zu der Tierquälerei bei Mudau geben kann, erreicht das Polizeirevier Buchen unter Tel. 06281/9040.

Info: Weitere Informationen über die Tierrettung Odenwald-Hohenlohe gibt es im Internet unter www.tierrettung-odenwald-hohenlohe.de.