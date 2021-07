Adelsheim. (bd) Bereits Ende des letzten Jahrtausends hatte Cem Özdemir, damaliger innenpolitischer Sprecher der grünen Bundestagsfraktion, die baden-württembergische Jugendvollzugsanstalt Adelsheim besucht, 2010 hatte der ausgebildete Erzieher und studierte Sozialpädagoge die JVA mit einer Lesung und zwei Klassensätzen seines kritischen Sachbuchs "Die Türkei" unterstützt, und nun kam der baden-württembergische Spitzenkandidat wieder zu einem Informationsbesuch in die Justizvollzugsanstalt Adelsheim.

Cem Özdemir. Foto: RNZ

Regierungsrätin Stefanie Wagner, Verwaltungsleiter Klaus Brauch-Dylla, Vollzugsdienstleiter Marc Unangst und Cem Eligül, der Geschäftsführer der Ausbildungs- und Arbeitsbetriebe der JVA, hießen ihn sowie die Anstaltsbeiräte Ralph Gaukel und Wolfram Bernhardt willkommen und schilderten die Entwicklungen und Veränderungen des Jugendstrafvollzugs im vergangenen Jahrzehnt.

Die statistischen Übersichten des Kriminologischen Dienstes zeigten eine deutlich rückläufige Zahl an Inhaftierungen und eine erheblich heterogenere, multiethnische Belegung sowie eine größere Anzahl von Verurteilungen aufgrund von Gewaltanwendung oder -androhung. Schwierige biografische Hintergründe, Gewalterfahrungen, geringe beruflich-schulische Erfolge vor der Inhaftierung und vielfache Suchtproblematiken betreffen die Jugendlichen wie bereits in der Vergangenheit.

Auch die Auswirkungen der Hofgangsschlägerei von 2014, die in Folge getroffenen organisatorischen Veränderungen und die langwierigen Auswirkungen auf die Anstaltskultur waren Thema. Und zuletzt hätten die Corona-Einschränkungen den Vollzugsalltag in den vergangenen 15 Monaten gravierend verändert.

Während in der vergangenen Legislaturperiode signifikante Verbesserungen in der Personalausstattung und den Beförderungsmöglichkeiten im Justizvollzugsdienst erzielt worden seien, bereite der bauliche Zustand der Anstalt den Verantwortlichen seit Langem Sorge. Den dringenden Renovierungsbedarf benannte auch Özdemir deutlich als unübersehbar. "Anfang der 70er hat das Land dem damaligen Baustil entsprechend gebaut, da muss dringend was passieren", bestätigte er die Sicht der Anstaltsleitung.

Dass es gelungen sei, die Umsetzung des Masterplans "expressis verbis" im Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg festzuschreiben, sei eine sehr deutliche Anerkenntnis des Sanierungsbedarfs. Auch die Mitarbeit von Anstaltsleiterin Katja Fritsche in der AG "Moderner Strafvollzug" habe Spuren im Koalitionsvertrag hinterlassen.

In einer Diskussionsrunde mit den Vertretern aller Fachdienste, des Personalrats und des Bundes der Strafvollzugsbediensteten(BSBD) traf Özdemir dann mit dem versammelten Sachverstand der JVA im Gottesdienstraum der Anstalt zusammen.

Von einem Vertreter des Kriminologischen Dienstes wurde grundlegend angemerkt, dass in der Öffentlichkeit und der Politik häufig der Eindruck erweckt werde, dass der Jugendstrafvollzug vor allem aus Sexualstraftätern und Mördern bestehe, während wegen solcher Kapitaldelikte im Jahr 2020 gerade elf Verurteilte (4,5 Prozent) aufgenommen worden seien. Die durchschnittliche Haftdauer von einem Jahr und die überwiegende Verurteilung wegen schädlicher Neigungen und nicht aufgrund der Schwere der Delikte sprächen gegen die These der zunehmenden Verrohung und die populistische Dramatisierung. Es sei deutlich, dass die meisten Jugendstrafgefangenen einer stark benachteiligten Gesellschaftsschicht entstammten, und die Ressourcen in Form von Bildung, materieller Ausstattung, aber auch emotionaler Anbindung deutlich reduziert seien im Vergleich zu Gleichaltrigen aus anderen Gesellschaftsschichten.

Diese Defizite, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Kriminalität der Jugendlichen stünden, zu mildern, sei der Auftrag des Jugendstrafvollzugs. Dies könne nur gelingen, wenn ein realistisches Bild des Jugendstrafvollzugs gezeichnet werde, das eben nicht durch das Bild des gefährlichen Verbrechers geprägt werden dürfe.

Genau dazu diene auch sein Besuch, erläuterte Özdemir. Obwohl er inzwischen fachpolitisch in anderen Bereichen verantwortlich sei, habe er aufgrund seiner beruflichen Wurzeln ein tiefes Interesse am Erziehungsvollzug und mache sich ein unmittelbares Bild. "Ich will zu guten Haftbedingungen für die Jugendlichen und gleichermaßen guten Arbeitsbedingungen für Sie als Bedienstete in Ihrer herausfordernden Aufgabe beitragen." Er bot seine größtmögliche Unterstützung an, um die Realisierung des Masterplans und den Neubau von Wohngruppen, wie er gesetzlich geboten sei, voranzubringen.

Dass Wohngruppenvollzug, der in der JVA Adelsheim seit fünf Jahren in einem zweigruppigen Hafthaus mit finanzieller Unterstützung der Landesstiftung durchgeführt wird, eine deutliche Reduktion der sozialen Auffälligkeiten und insbesondere Gewaltvorfälle erreiche, belegte wiederum die kriminologische Forschung. So konnten Vorfälle mit erheblichen verbalen und körperlichen Auseinandersetzungen um 90 Prozent gegenüber der Situation vor Projektbeginn reduziert werden. Diese Erfolge des Wohngruppenvollzugs erforderten jedoch mehr Fachpersonal und entsprechende räumliche Gegebenheiten. Bei beiden Punkten habe der Jugendstrafvollzug im Land im Vergleich zum Beispiel mit Hessen deutlichen Nachholbedarf.

Auf problematische Wertehaltungen wie signifikant höhere Homophobie und Antisemitismus sowie das ausgeprägte Desinteresse an politischem Engagement bei den Gefangenen reagiert die Anstalt nun mit einer politischen Bildungswoche im August, die sich der Abgeordnete von Freizeitpädagogin Tamara Burger skizzieren ließ, bevor Özdemir sich mit den beiden gewählten Insassen-Sprechern zusammensetzte. Thema waren dabei Corona und die Sehnsucht nach Normalisierung von Besuchsmöglichkeiten, teilweise aber auch verbreitete Impfskepsis unter den Gefangenen, für die die JVA momentan ein Impfangebot organisiert.

"Politische Bildung und Beteiligung, die Vertretung der eigenen Interessen sind ganz wichtig. Gut, dass die Insassen-Vertretung funktioniert und von der Anstalt unterstützt wird. Die politische Projektwoche finde ich eine super Sache. Bei so etwas dürfen Sie mich ich in Zukunft gerne mal ansprechen", wünschte der Grünen-Politiker gutes Gelingen.

Özdemir resümierte: "Ein absolut informativer Besuch. Auch das Engagement Ihrer Mitarbeitenden hat mich wirklich beeindruckt." Auch die Gastgeber waren zufrieden. Kai Kretschmer, Ortsvorsitzender der Vollzugsgewerkschaft BSBD, sagte: "Dass Herr Özdemir zum wiederholten Male in der JVA Adelsheim zu Gast war, zeigt, welchen Stellenwert der Justizvollzug mittlerweile einnimmt. Er hat sich den Sorgen und Nöten der Kollegen mit großem Interesse gestellt und versucht, Antworten hierzu zu finden. Das macht Mut für die Zukunft."