"4 to the bar" verbindet elegante Lässigkeit mit musikalischer Leidenschaft.

Buchen. (sb) Musikfans werden bei der Jazz-Night während des "Goldenen Mai" in der Buchener Innenstadt auf ihre Kosten kommen. Abends laden die Buchener Gastronomie und sieben Bands quer durch die Vielfalt der Jazz, Latin-, Soul- und Funk-Musikrichtungen zum Musik- und Kneipenfestival ein. Bereits zum 15. Mal steigt am Samstag, 5. Mai, die beliebte Buchener Jazz-Night, die von den Stadtwerken Buchen, der Sparkasse Neckartal-Odenwald und der Distelhäuser Brauerei gesponsert wird.

Das Jazzfestival ist aus der Buchener Kulturszene nicht mehr wegzudenken. "Eine Stadt, eine Nacht und sieben Live-Bands", so lässt sich die Jazz-Night treffend umschreiben. Neben den verschiedenen Musikdarbietungen garantieren die Wirte der sieben Bars und Gastwirtschaften, dass alle Gäste den Kneipenwandertag als Live-Musikerlebnis so richtig genießen können.

Das Programm beginnt ab 20 Uhr. Geboten werden Live-Musik von sieben hochkarätigen Bands und jazzige Rhythmen für jeden Musikgeschmack.

Im Hotel "Prinz Carl" spielt das "Goweddl Dixie Osombl". Das "Osombl" gehört seit über zwanzig Jahren zur Bu- chener Musikszene und ist bei der Jazz-Night nicht mehr wegzudenken. Ihr Repertoire reicht vom klassischen New-Orleans-Jazz über Blues bis hin zu den originalen Dixie Sounds.

Im "Reichsadler" tritt das Ensemble "Electrio" auf. "Electrio" spielt Jazzversionen bekannter und unbekannter Hits von Stevie Wonder, Lennon/McCartney, Steely Dan, Sergio Mendes, "The Crusaders" und anderen Pop- und Jazzgrößen.

Im Bistro "Brunnegugger" spielt das Duo "Rusty Move" Songs aus den letzten vier Jahrzehnten. Die Musik ist unplugged und lädt zum Tanzen, Mitgrooven oder einfach zum Zuhören ein. Die Songauswahl reicht von Klassikern aus Pop und Rock bis zu aktuellen deutschen und englischen Titeln sowie mitreißenden Eigenkompositionen.

"Jazz can dance!" - das beweisen "4 to the bar" wenn sie dieses Jahr im "Alten Milchhäusle" zu hören sind. Das Quartett um Andreas Stroh beherrscht es perfekt, elegante Lässigkeit mit musikalischer Leidenschaft zu verbinden. Die hinreißende Ausstrahlung des Ensembles zieht jedes Publikum in den Bann.

Im Gasthaus "Zum Schwanen" werden die "Pioneros Latinos" einheizen. Die Band ist bekannt dafür, ihr Publikum mit dem äußerst fiebrigen Latin-Virus zu infizieren. Auf einem Konzert der "Pioneros" kommen sowohl bekennende Salsa- und ChaCha-Fans als auch freie Ausdruckstänzer und ohne jeglichen Anflug von Bewegungsdrang genießende Latin-Jazz-Liebhaber ganz auf ihre Kosten.

Für gute Unterhaltung im Bistro "Waldeck" sorgt ab 21 Uhr die Band "Deja vu & the horn connection". Sie präsentieren einen kraftvollen Mix aus Pop, Rock, Jazz und Funk mit ausgefeilten Arrangements und knackigen Bläsersätzen. Die Band aus dem Großraum Stuttgart bietet einen Querschnitt durch 30 Jahre Pop- und Rockgeschichte.

In der Cocktailbar "bar-hamas" wird das Ensemble "Grupo Andaré" ab 21 Uhr mit kubanischen Rhythmen für Stimmung sorgen. Sie bringen die Musik Lateinamerikas auf die Bühnen: Lasziver Hüftschwung, die Farben Kubas, pure Lebensfreude, melancholische Sinnlichkeit. Eintrittskarten gibt es sowohl am Abend als auch vergünstigt im Vorverkauf im Verkehrsamt Buchen.

Nicht nur Jazz-Fans kommen am 5. Mai auf Ihre Kosten. Vielmehr ist für jeden Geschmack und für jedes Alter etwas im Repertoire.

Die Jazz-Night wird vom Fachdienst Stadtmarketing und Touristik in Kooperation mit der Buchener Gastronomie veranstaltet.