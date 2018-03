Mudau. (lm) Ein bewegtes Jahr einer aktiven Gesamtgemeinde wie Mudau kurzweilig, lückenlos und interessant auf 174 Seiten mit 300 Bildern und Text unterzubringen, kann mit Recht als Kunst bezeichnet werden - und das Ergebnis "M17" als echtes Meisterwerk. So sah das nicht nur Walter Herkert, der dieses besondere Jahrbuch im Rathaus vorstellte und die nicht einfache Arbeit der M-Redakteure lobte. Denn aus eigener Erfahrung war ihm klar, wie schwierig es ist, Texte extrem zu kürzen und doch das Wichtigste korrekt auszudrücken. Herkert erläuterte, dass man das kompakte, handliche Format ebenso beibehalten habe wie die bewährte Gliederung.

Die Jahreschronik beginnt mit Informationen aus der Gemeindeverwaltung, danach kommen die Kindergärten und Schulen, die 2017 als Besonderheit gleich zwei Schulfesten verbuchen konnten. Besonders war auch das Ende der Vakanz in der evangelischen Kirchengemeinde. Nach den Veranstaltungen von "Mudau Aktiv" hat man das 70 Seiten umfassende Vereinsleben dokumentiert, dem sich Klassentreffen, kulturelle Veranstaltungen, Mudauer Persönlichkeiten sowie Berichte übers Wirtschaftsleben anschließen. Den Schluss bilden Statistiken und das "Odenwälder Allerlei".

"Der große Vereinsteil spiegelt das spannende, unterhaltsame und lebenswerte Leben in unserer Gesamtgemeinde wider", meinte Walter Herkert und erläuterte zum Titelbild, das die Grund- und Hauptschule Mudau zeigt, dass man beim Schulfest "50 Jahre Hauptschule" in diesem Gebäude gefeiert habe, wohl wissend, dass mit diesem Jubiläumsjahr auch das Ende der Hauptschule eingeläutet wurde. Das sei, so Herkert, nur ein kleiner Ausschnitt aus dieser wunderbaren Chronik, die in keinem Haushalt der Gesamtgemeinde fehlen sollte und es wohl auch nicht tut, denn das Jahrbuch "M16" sei komplett vergriffen. Dieser Erfolg sei der "Werbetrommel" von Klaus Erich Schork zu verdanken.

Mit Dank an das ehrenamtliche Redaktionsteam schloss Walter Herkert seine Ausführungen. Dieses Team setzt sich zusammen aus Ernst und Gernot Hauk, Walter Herkert, Klaus Meixner, Christoph Müller, Thomas Müller, Marco Scheiwein, Klaus Erich Schork, Wilhelm Schwender sowie Walter Thier. Den Dankesreigen setzte Klaus Schork fort an die Foto- und Textlieferanten Regina Eck, Liane Merkle, Manfred Müller, Thomas Müller, Dominik Rechner, Birgit Schäfer, Simone Schölch und Stefanie Throm.

Dank gebühre weiter der GbR des Heimat- und Verkehrsvereins Mudau und des Vereins Örtliche Geschichte Schloßau/Waldauerbach als Herausgeber mit Willi Müller an der Spitze, der von Dr. Edmund Link und Hans Slama sowie deren Vorstandsteams unterstützt werde.

Seinen Stolz ob der Leistung aller für das M-Jahrbuch Verantwortlichen brachte Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger zum Ausdruck. Denn mit diesem gelungenen Werk hebe sich Mudau von allen Gemeinden im Neckar-Odenwald-Kreis ab.

Info: "M17" ist in allen bekannten Verkaufsstellen und bei den Gemeinde- und Ortschaftsverwaltungen erhältlich.