Walldürn. (adb) Ein Odenwälder kauft 4000 italienische Reisemobile. Ein anderer Odenwälder macht sie mit einem Griff in die technische Trickkiste international zulassungsfähig – und gemeinsam ernten sie Erfolg. Was nach einem typischen Import-Export-Geschäft klingt, ist in Wahrheit ein spannender Eckpfeiler der Geschichte des Caravanings – und eine von vielen Anekdoten, die das neu beim renommierten Delius-Klasing-Verlag erschienene Nachschlagewerk "In der Welt unterwegs" der beiden Motorjournalisten Thomas Wirth und Christian Steiger beinhaltet. Walldürn ist mit gleich zwei Kapiteln vertreten.

Protagonisten des ersten Kapitels sind Joachim Reichmann und Dieter Goldschmitt, der mit der Rhein-Neckar-Zeitung über die Hintergründe sprach. Die Zusammenarbeit hatte sich zufällig ergeben: "Thomas Wirth war als Mitglied des parlamentarischen Arbeitskreises ,Automobiles Kulturgut‘ des Bundestags ein Mitstreiter für das C-Kennzeichen", blickt er zurück. Über den Weg lief man sich während der Vorbereitungen für den im August 2018 durchgeführten zweiten Weltrekordversuch zum längsten Wohnmobil-Konvoi der Welt. Wirth hatte seinerzeit für das Magazin "Auto Bild Reisemobil" über das spektakuläre Vorhaben von Gisela und Dieter Goldschmitt berichtet.

Im Juli 2021 stieß man erneut aufeinander: "Thomas meldete sich bei mir, stellte sein Buchprojekt vor und eröffnete, dass die Goldschmitt-Luftfederung für Reisemobile sowie beide Konvois in Walldürn und auf dem Standortübungsplatz Wolferstetten Erwähnung finden sollten", berichtet der 68-jährige Reisemobilpionier, der daraufhin sein mehrere hundert Artefakte umfassendes Privatarchiv durchkämmte – schließlich waren gerade historische Fotos erwünscht, um den Verlauf beider Geschichten authentisch dokumentieren zu können.

Die Corona-Pandemie bestimmte jedoch auch die Arbeit der beiden Fachjournalisten an ihrem Werk: "Wir haben uns einmal in Eberbach persönlich getroffen und den Rest per E-Mail und Telefon koordiniert", erklärt Dieter Goldschmitt, für den die als sehr angenehm empfundene Mitarbeit an einem Buch absolutes Neuland dargestellt hatte – was er aber dank der Autoren nicht als Problem ansah: "Thomas Wirth und Christian Steiger sind erfahrene Profis, die mir viel Aufregung nehmen konnten – und wenn man aus derselben Szene stammt, versteht man sich meistens. Camper unter sich sind unkompliziert und finden schnell den Draht zueinander", merkt er an.

Die Zusammenarbeit gestaltete sich als Reise zu den großen Momenten eines über 40 Jahre lang in der Reisemobilszene verbrachten Berufs- und Privatlebens. "Wenn man vieles erlebt hat, fallen einem bei diesen Recherchearbeiten zahlreiche Anekdoten und Histörchen ein, die man im Unterbewusstsein abgespeichert hatte – man fährt im übertragenen Sinn durch die Stationen des eigenen Lebens wie mit dem Reisemobil von Ort zu Ort und staunt nur noch über unglaublich viele Details, an die man sich doch noch erinnert", schildert Dieter Goldschmitt und freut sich, das Lebensgefühl einer anderen Zeit auf ein Neues erfahren zu haben.

"Es ist so fern und doch zum Greifen nah, wenn man sich vieles aus der Pionierzeit des Caravanings so heute gar nicht mehr vorstellen kann", betont er und erinnert nicht nur an die Übernachtung im eigenen Vorführ-Caravan auf dem Freigelände vor den großen Ausstellungen, sondern auch an Pkw-Aufbauten wie den legendären Bischofberger Audi 100. "Diese Ideen wären heute noch super, haben sich aber damals nicht durchgesetzt – manches war vielleicht seiner Zeit voraus", merkt er an. Das Buch in den Händen zu halten, sei für ihn auf eigene Art ergreifend: "Was hier zwischen zwei Buchdeckeln vor mir liegt, habe ich live, hautnah und in Farbe miterlebt", erklärt er und bezeichnet es als "ganz besonderen Glücksmoment", in einem solchen Werk thematisiert zu werden.

Aber wie war das eigentlich damals mit den 4000 italienischen Reisemobilen? Schmunzelnd und mit sichtlicher Freude gibt Dieter Goldschmitt die Geschichte nach einer Tasse Kaffee doch noch zum Besten: 1990 hatte Joachim Reichmann die Fahrzeuge auf Ford-Transit-Basis aus der Insolvenzmasse des toskanischen Reisemobilherstellers CI preiswert erworben – um im Odenwald festzustellen, dass die zur Zulassung erforderliche Leuchtweitenregulierung fehlte.

Was tun? Dieter Goldschmitt schlug den Einbau seiner neuartigen Luftfederung vor, um die teure Nachrüstung zu umgehen: "Die Idee war, nicht den Scheinwerfer, sondern das gesamte Auto sanft zu kippen", erklärt er heute. Der TÜV erteilte seinen Segen, "und auf einmal waren die Hymer-Fahrer leicht angesäuert, wieso ausgerechnet ein Billig-Italiener so teures Zubehör besaß und man es selbst nicht hatte", so Goldschmitt amüsiert.

"Nach Geschäftsschluss fuhr ich jeden Abend an das Frankfurter Luftfracht-Terminal, um zwei Paletten Luftfederungselemente zu holen. Die Halterungen erstellte die Firma Heller-Stahlservice aus Buchen – und auf einmal war Goldschmitt Marktführer und Reichmanns Firma Ahorn-Mobile in Hoffeld bei Königheim ein etablierter Anbieter preiswerter Reisemobile nicht nur für Einsteiger", erklärt er abschließend.

Freilich ist das nur eine der zahlreichen Anekdoten des 240 Seiten starken Buchs mit 300 Abbildungen – von denen eine Handvoll aus dem Fundus der Goldschmitts stammen und Örtlichkeiten zeigen, die dem ortskundigen Odenwälder durchaus sehr bekannt vorkommen dürften ...