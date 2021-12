Buchen/Braunschweig. (rüb) Zwei Monate nach dem Absturz eines Hubschraubers zwischen Steinbach und Stürzenhardt, bei dem drei Menschen starben, steht die Ursache weiterhin nicht definitiv fest. Aber inzwischen liegt der Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) mit Sitz in Braunschweig vor. Als Auslöser für den Absturz gehen die Experten offenbar von einer technischen Ursache aus: "Mast-Bumping". Dabei kommt es zu einer Berührung des Rotors mit der Zelle, wodurch der Hubschrauber in der Luft auseinanderbricht.

"Bei einem Flugmanöver ... schlug der Rotorkopf an den Rotormast. Ein Hauptrotorblatt schlug auf die Rumpfzelle und dann der Rotor durch das Cockpit. Der Hubschrauber stürzte unkontrolliert in einen Wald", so heißt es in der Zusammenfassung des Zwischenberichts, der der RNZ vorliegt. Bei dem Unglück kamen der 61-Jährige Pilot sowie sein 18-jähriger Sohn und ein 34-jähriger Freund der Familie ums Leben, der bekannte IT-Unternehmer Wolfgang Haupt.

Der Hubschrauber vom Typ Robinson R44 war am Sonntag, 17. Oktober, um 12.06 Uhr vom Flugplatz in Herzogenaurach gestartet. Ziel war Speyer. Wie die Auswertung der Flugdaten ergab, flog der Hubschrauber gegen 12.48 Uhr über Schweinberg eine Acht – damit sich die Insassen die Figuren des abgeernteten Mais-Labyrinths anschauen können, so die Interpretation der Experten.

Sieben Minuten später, gegen 12.55 Uhr, beobachtete eine Familie zwischen Stürzenhardt und Steinbach den Hubschrauber: Plötzlich habe es einen mechanisch klingenden Knall gegeben, und die Rotorblätter seien plötzlich nach oben gefaltet gewesen. Der Hubschrauber sei trudelnd, sich zweimal um die eigene Achse drehend, in den Wald gestürzt. Spaziergänger eilten zur Absturzstelle und löschten das brennende Wrack. Für die drei Opfer kam aber jede Hilfe zu spät.

Wie in dem Bericht weiter zu lesen ist, wurde der 2008 gebaute Hubschrauber im Jahr 2020 generalüberholt. Zum Unfallzeitpunkt hatte er eine Gesamtbetriebszeit von 1924 Stunden. Der verunglückte Pilot war Eigentümer und Halter des Hubschraubers.

Meteorologische Einflüsse scheiden als Unfallursache wohl aus: Der 17. Oktober war ein sonniger Herbsttag, die Sicht war gut, der Wind schwach. Die Dokumentation des Flugverlaufs belegt kurz vor dem Unfall einen Steigflug, ehe es zum Absturz kam.

Bei der Untersuchung der gut 100 Meter im Wald verteilten Trümmer wurden sowohl am Rotormast als auch am Rotorkopf typische Spuren von einem "Mast-Bumping" ("Mast-Quetschung") gefunden. Das "Mast-Bumping" kann laut Bericht mehrere Ursachen haben. Diese reichen von äußeren meteorologischen Einflüssen über technische Probleme bis hin zu Steuerfehlern und gefährlichen Flugmanövern.

Laut Experten sind derartige Unfälle mit Hubschraubern diesen Typs keine Seltenheit: "Sogenannte ,In Flight Break Up‘-Unfälle mit Robinson-Hubschraubern geschehen seit Jahren immer wieder. Sowohl das kleinere zweisitzige R22-Hubschraubermodell als auch die größere fünfsitzige turbinengetriebene R66-Variante sind davon genauso betroffen wie hier das R44-Modell. In Deutschland kam es Mitte der 90er-Jahre zu einer Serie solcher Unfälle."

Auch wenn der Zwischenbericht eine recht deutliche Sprache spricht, handelt es sich nicht um ein abschließendes Ergebnis: "Die Untersuchungen dauern noch an", sagte ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfallunfalluntersuchung am Montag der dpa. Einen Abschlussbericht zu dem Unglück wird die BFU erst in einigen Monaten veröffentlichen wie in der Praxis üblich.

Update: Montag, 20. Dezember 2021, 18.11 Uhr

Auch nach zwei Monaten ist die Ursache noch unklar

Braunschweig. (dpa) Die Ursache für den Hubschrauberabsturz mit drei Toten aus Mittelfranken ist weiter unklar. "Die Untersuchungen dauern noch an", sagte ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfallunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig am Montag.

Diese hatte am Freitag einen Zwischenbericht zu dem Unfall nahe Buchen im Neckar-Odenwald-Kreis veröffentlicht. Dieser gebe aber nur den Sachstand wieder und stelle kein Untersuchungsergebnis da, sagte der Sprecher. Medien hatten zuvor über die Veröffentlichung des Zwischenberichts berichtet.

Der 61 Jahre alte Pilot hatte den Hubschrauber dem Bericht zufolge am 17. Oktober gegen Mittag vom Verkehrslandeplatzes Herzogenaurach gestartet, um nach Speyer zu fliegen. Mit an Bord waren ein 18- und ein 34-Jähriger. Etwa eine Stunde später stürzte der Hubschrauber ab, alle Insassen starben.

Augenzeugen berichteten laut BFU von einem mechanisch klingenden Knall und nach oben gefalteten Rotorblättern. "Sowohl am Rotormast als auch am Rotorkopf lagen typische Mast-Bumping-Spuren vor", schreiben die Experten, die das Wrack untersucht haben. Beim sogenannten Mast-Bumping schlägt der Rotorkopf im Flug an den Rotormast an - laut BFU ist dieses bei Hubschraubern vom Typ des Verunfallten wiederholt vorgekommen. Ursache könnten demnach unter anderem Turbulenz, technische Probleme oder Steuerfehler sein.

Update: Montag, 20. Dezember 2021, 11.15 Uhr

Es gibt keine konkreten Hinweise auf einen Mordanschlag

Buchen/New York. (rüb) War ein Anschlag der Grund für den Hubschrauberabsturz vor knapp 14 Tagen bei Buchen? Diese Möglichkeit stellt das Nachrichtenmagazin "Focus" in einem am Freitag veröffentlichten Artikel in den Raum und beruft sich auf Morddrohungen, die der bei dem Absturz gestorbene IT-Unternehmer in den Wochen vor seinem Tod erhalten habe. "Wir gehen diesen Hinweisen ernsthaft nach", bestätigte Erster Staatsanwalt Florian Sommer von der Staatsanwaltschaft Mosbach der RNZ, "und wir ermitteln in alle Richtungen." Allerdings gebe es aktuell keine konkreten Erkenntnisse, die für einen Anschlag sprächen: "Wir gehen nach wie vor von einer technischen Ursache des Absturzes aus."

"Wolfgang Haupt (34) hat Wochen vor seinem Tod massive Morddrohungen erhalten", berichtet das Nachrichtenmagazin unter Berufung auf Angehörige und Mitarbeiter des Geschäftsmannes. Ein Anrufer mit arabischem Akzent solle Haupt am Telefon mehrmals massive Gewalt angekündigt haben.

Laut "Focus" liefere die Absturzstelle zwischen Stürzenhardt und Steinbach erste Hinweise auf ein mögliches Attentat. Ein Indiz sei, dass die Leichenteile der drei Absturzopfer in einem Radius von mehr als 200 Metern verstreut gefunden worden seien. "Dies ist aber nicht zutreffend", erklärte Staatsanwalt Sommer im Gespräch – eine Aussage, die sich mit den Beobachtungen der RNZ vor Ort, direkt nach dem Absturz, deckt.

Haupt, der von New York aus eine Firma für Gesichtserkennung und Künstliche Intelligenz führte, war am 17. Oktober mit einem befreundeten Geschäftsmann und dessen Sohn in Herzogenaurach gestartet. Gegen 13 Uhr stürzte der Hubschrauber über einem Waldstück ab. Zeugen hatten vor dem Absturz einen lauten Knall gehört. Auch dies zieht "Focus" als Indiz für einen möglichen Anschlag heran.

Der Unternehmer Wolfgang Haupt geriet 2020 in die Schlagzeilen, als sich die CDU-Politiker Philipp Amthor und Karl Theodor zu Guttenberg für Haupts Firma "Augustus Intelligence" im Kanzleramt und im Wirtschaftsministerium einsetzten.

Update: Freitag, 29. Oktober 2021, 9.58 Uhr

Wolfgang Haupt unter den Toten des Hubschrauber-Absturzes

Buchen. (pm/tra) Der tragische Hubschrauberabsturz bei Stürzenhardt, bei dem am frühen Sonntagmittag drei Männer starben, geriet am Mittwoch erneut in den Fokus bundesweiter Medien: Am Mittwochnachmittag meldeten mehrere Nachrichtenportale, darunter NTV, dass sich unter den Opfern der Unternehmer Wolfgang Haupt befindet. Bei den anderen Todesopfern handelt es sich um den 61-jährigen Chef einer Entsorgungsfirma und dessen 18-jährigen Sohn.

"Wir gehen davon aus, dass es sich bei einem der drei Opfer um Wolfgang Haupt handelt", bestätigte Pressesprecher Carsten Diemer vom Polizeipräsidium Heilbronn der RNZ. Ein DNA-Abgleich stehe aber noch aus.

Der 34-jährige Wolfgang Haupt ist Mitgründer von Augustus Intelligence. Das Start-up, dessen Hauptsitz sich in New York befindet, ist jedoch umstritten: Nach eigenen Angaben befasste sich das Unternehmen mit Künstlicher Intelligenz im Bereich der Gesichtserkennung. Augustus Intelligence wurde 2020 durch die Lobbyismus-Affäre des CDU-Abgeordneten Philipp Amthor bekannt, der beim Bundeswirtschaftsministerium für das Unternehmen geworben und dort einen Direktorenposten erhalten hatte. Danach trat Amthor von seiner Funktion beim Start-up zurück.

Update: Mittwoch, 20. Oktober 2021, 15.07 Uhr

Rund 35 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Mit einem Großaufgebot war die Feuerwehr an der Absturzstelle im Einsatz. Foto: Rüdiger Busch

Buchen. (tra) Nach dem Absturz des Hubschraubers bei Stürzenhardt, bei dem drei Menschen ihr Leben verloren, waren insgesamt rund 35 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Buchen im Einsatz.

Dieser war am Montag gegen 18 Uhr beendet, wie Stadtkommandant Andreas Hollerbach im Gespräch mit der RNZ mitteilte. Am Sonntag leuchteten die Feuerwehrkameraden nach Sonnenuntergang die Unglücksstelle aus und sicherten mit einem kleinen Team in der Nacht auf Montag die Absturzstelle.

Am Montag unterstützte die Feuerwehr mit einem fünfköpfigen Team die Ermittler. Der Einsatz war aufgrund seiner Dimension auch für die Feuerwehrkameraden belastend: "Das ist ein Einsatz, den man nicht so schnell vergisst", sagt Andreas Hollerbach. "Als Mitglied der Feuerwehr muss man lernen, mit solchen Einsätzen umzugehen."

Update: Dienstag, 19. Oktober 2021, 18 Uhr

Die Identität der Opfer ist inzwischen geklärt

Beim Hubschrauberabsturz sind drei Männer aus Mittelfranken gestorben. Darunter ein Unternehmer aus Lauf und sein Sohn. Die Maschine war in Herzogenaurach gestartet.

Buchen. (rüb) Weiterhin völlig unklar ist die Ursache des Hubschrauberabsturzes, bei dem am frühen Sonntagnachmittag zwischen Stürzenhardt und Steinbach drei Menschen gestorben sind. Was inzwischen aber feststeht, ist die Identität der Opfer.

Wie Carsten Diemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, der RNZ bestätigte, handelt es sich bei den Toten um drei Männer im Alter von 61, 34 und 18 Jahren. Alle drei stammen aus Mittelfranken. Eine Obduktion soll die Identität der Personen bestätigen.

Gegenstand der Ermittlungen, die am Montagfrüh fortgesetzt wurden, ist es, herauszufinden, was den Hubschrauber vom Typ Robinson R 44 zum Absturz gebracht hat. "Absuche, Spurensicherung und Begutachtung stehen im Vordergrund", sagte der Sprecher. Dabei gebe es keinen Zeitdruck. "Jede Schraube im Laub muss gefunden werden", erläuterte der Sprecher. "Je mehr Puzzleteile man hat, desto fertiger wird das Bild." Das sei nötig, um die Unfallursache ermitteln zu können.

Leichthubschrauber-Absturz in Buchen











Zahlreiche Leute waren den Angaben zufolge vor Ort. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) habe weitere Spezialisten geschickt, sagte der Sprecher.

Der Hubschrauber war am Sonntag in Herzogenaurach gestartet. Kurz vor 13 Uhr waren beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Heilbronn zahlreiche Notrufe eingegangen, in denen das Unglück gemeldet wurde. Wenig später trafen Zeugen sowie Einsatzkräfte von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei an der Absturzstelle ein, die einem einzigen Trümmerfeld glich. Wrackteile waren über mehr als 150 Meter im Wald verstreut.

Nachdem die Bergung der Leichen am Sonntagabend bis in die späten Abendstunden angedauert hatte, haben Gutachter und Sachverständige am Montagmorgen um 5 Uhr ihre Arbeit wieder aufgenommen. In der Nacht wurde das Wrack von der Polizei und der Buchener Feuerwehr bewacht.

Eigentümer des Hubschraubers war der 61-Jährige. Eine Obduktion soll die Identität der Opfer bestätigen. Nach Informationen der Pegnitz-Zeitung stammen zwei der Opfer aus Lauf an der Pegnitz im Landkreis Nürnberger Land. Zwei der Opfer sollen ein Laufer Unternehmer und sein Sohn sein. Bei dem dritten soll es sich um einen Bekannten handeln.

Update: Montag, 18. Oktober 2021, 18 Uhr

Für drei Hubschrauber-Insassen kam jede Hilfe zu spät

Von Rüdiger Busch und Jana Schnetz

Buchen. Die Eindrücke vor Ort sind bedrückend, das ist den ehrenamtlichen Feuerwehrkameraden und den Polizeibeamten anzumerken. Drei Menschen haben hier am frühen Sonntagnachmittag im Wald zwischen dem Buchener Ortsteil Stürzenhardt und Mudau-Steinbach ihr Leben verloren. Die Identität der Opfer war bis Redaktionsschluss ebenso wenig geklärt wie die Unfallursache oder der Startflughafen des Hubschraubers. Das schwerste Luftfahrtunglück seit Jahrzehnten im Neckar-Odenwald-Kreis ereignete sich gegen 13 Uhr. Mehrere Zeugen sahen, wie der Hubschrauber vom Typ Robinson R 44 in westlicher Richtung über Stürzenhardt flog und plötzlich – so beschreiben es Beobachter – "wie ein Stein vom Himmel fiel". Manche Zeugen wollen vor dem Absturz einen Knall gehört haben.

Wer saß in dem Flugzeug? Wo wollte es hin? Was hat zum Absturz geführt? Auf all diese Fragen konnte Carsten Diemer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, kurz nach dem Unglück noch keine Antworten geben. Der einmotorige Hubschrauber bietet Platz für vier Insassen. Ob neben den drei Todesopfern eine weitere Person in dem viersitzigen Hubschrauber saß, sei, so Diemer, nicht auszuschließen. Fest steht laut Polizeiangaben mittlerweile, dass das Fluggerät im bayrischen Herzogenaurach gestartet war.

Gut eine Stunde nach dem Absturz waren in dem weiträumig abgesperrten Waldstück bereits Experten der Kriminalpolizei bei der Arbeit, um Anhaltspunkte für eine mögliche Absturzursache zu finden. Später kamen noch Gutachter der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig und Vertreter der Staatsanwaltschaft Mosbach hinzu. Auch Buchens Bürgermeister Roland Burger war vor Ort. Spürbar mitgenommen von dem verheerenden Anblick zollte er den Einsatzkräften ein großes Lob: "Das ist wieder einmal ein harter Einsatz für unsere Feuerwehr!"

Das ganze Ausmaß der Katastrophe ist von der Kreisstraße auf der Odenwaldhöhe zwischen Stürzenhardt und Steinbach aus nicht einmal zu erahnen. Etwa 60, 70 Meter im Wald sind dann die komplett verformten Trümmerteile des Hubschraubers zu sehen. Auch in den Bäumen hängen noch einzelne Teile und drohen herabzustürzen. Deshalb arbeiten die Einsatzkräfte alle mit Helm.

Wrackteile und elektronische Geräte der Insassen liegen zudem auf einer Strecke von mehr als 150 Metern im Wald verstreut. Auf einem Gerät, das noch eingeschaltet ist, lassen sich Hinweise auf die Flugroute ableiten. Nach RNZ-Informationen soll der Hubschrauber im Raum Franken gestartet sein.

Laut Zeugenaussage fing der Hubschrauber erst nach dem Aufprall an zu brennen. Die herbei geeilten Ersthelfer stießen direkt neben der Unglücksstelle auf ein Depot an Feuerlöschern, die ein Privatmann dort gelagert hatte.

Doch auch dieser glückliche Umstand half leider nichts: Obwohl die Helfer den Brand dadurch schnell löschen konnten, kam für die drei Opfer jede Hilfe zu spät.