Die Vorstandsmitglieder des MC "Hot Wheels" Walldürn sind Garanten dafür, dass der Motorradclub eine Stütze im Walldürner Vereinsleben ist - und das seit 40 Jahren. Am Samstag feierte man mit einem Sommerfest das Jubiläum. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti) Bereits 40 Jahre lang faszinieren in Walldürn schnelle Motorräder, schwere Maschinen und das Gefühl von Freiheit - nämlich beim Motorradclub "Hot Wheels" Walldürn. Das Jubiläum musste natürlich gebührend gefeiert werden.

So veranstaltete der Motorradclub ein Jubiläums-Sommerfest auf seinem Clubheimgelände in unmittelbarer Nachbarschaft des Auerberg-Parkplatzes hinter der Nibelungenhalle. Neben dem sehr gut frequentierten Festbetrieb begeisterte vor allem die Ausstellung mit aktuellen und älteren Motorradmodellen.

Motorradfreunde von nah und fern, Freunde und Bekannte der "Hotties" sowie Gäste und Besucher in großer Anzahl waren erschienenen. Diese erfreuten sich den ganzen Tag an der Motorrad-Ausstellung sowie an dem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen, Steak und Bratwurst im Brötchen sowie kalten Getränken. Dazu gab es noch Bier vom Fass, Musik aus der Dose und ab 20 Uhr auch Bargetränke.

Bei der Ausstellung konnten die Besucher aktuelle Modelle bestaunen und bewundern, die von den Mitgliedern der "Hot Wheels" und des Motorradclubs Steinbach sowie den von auswärts angereisten Motorradfans gefahren werden: Dabei waren sämtliche Marken von BMW und Suzuki über Honda und Husqvarna bis hin zu Kawasaki und Triumph vertreten.

Eine weitere Attraktion stellten die Modelle der Oldtimer-Ausstellung dar - vor allem auch die "Oldies" der Mudauer Oldtimerfreunde aus den 1950er bis 1970er Jahren: So zogen etwa eine Honda CB 57, eine Horex NSU Max sowie eine BMW RT 25 die Blicke der Fachkenner und Motorradenthusiasten auf sich.

Im Mittelpunkt dieses Jubiläumsfestes stand indes zweifelsohne das, was die Mitglieder des MC "Hot Wheels" Walldürn seit der Vereinsgründung vor 40 Jahren unter dem Leitspruch "Gib Gas, gib Gas, gib Vollgas" schon immer wollten: nämlich Motorrad fahren und Spaß haben. Daran hat sich - wie beim Jubiläumsfest zu sehen war - bis auf den heutigen Tag auch nichts geändert, die Faszination Motorrad hat von ihrer Ausstrahlungskraft nichts eingebüßt.

In den zurückliegenden 40 Jahren hatten die Vorstandsmitglieder maßgeblichen Anteil an dem regen Vereinsleben. Im Jubiläumsjahr sind dies folgende Mitglieder: Gerd Hauk, Hubertus Gaukel und Siegfried Reinhard als Mitglieder des Vorstandsteams, Jan Reinhard als Schatzmeister, Michael Weinmann als stellvertretender Schatzmeister, Thomas Farrenkopf als Schriftführer, Jonas Bundschuh und Philipp Kuhn als Gerätewart und Clubheim-Beauftragter, Patrick Sack als Beisitzer sowie David Berberich und Joachim Baumann.

Neben diesen Vorstandsmitgliedern haben ferner alle aktiven Mitglieder den Walldürner Motorradclub in den letzten vier Jahrzehnten mit ihrer Kraft, ihren Ideen und ihrem Engagement zu dem gemacht, was er heute ist und darstellt - nämlich zu einem erfolgreichen Club, der aus der Vereinswelt der Wallfahrtstadt so schnell nicht wegzudenken ist.