Von Rüdiger Busch

Hardheim. "Das Hofgut Breitenau liegt unserer ganzen Familie sehr am Herzen", sagt Johannes Graf Ballestrem. Das herrschaftliche Anwesen zu erhalten und damit die seit 1802 bestehende Familientradition fortzusetzen, ist für den 37-Jährigen und seine Familie keine lästige Pflicht, sondern eine Verpflichtung, der sie aus voller Überzeugung gerne nachkommen. Dies zeigt sich auch an einem bedeutenden Vorhaben, das die Familie in diesem Sommer mit Unterstützung der Denkmalstiftung Baden-Württemberg angegangen ist: der Sanierung der aus dem Jahr 1463 stammenden großen Scheune. Sie gilt als eines der wenigen aus gotischer Zeit noch erhaltenen Nutzgebäude in ganz Baden-Württemberg. Die aufwändige Sanierung, die auf drei Abschnitte angelegt ist, soll 2019 abgeschlossen werden.

Die Denkmalstiftung beschreibt die Scheune wie folgt: "Das Kulturdenkmal ist eine historische Augenweide und wertvoller Beitrag für die Kulturlandschaft." Um sie wieder instandzusetzen und vor weiteren drohenden Schäden zu schützen, unterstütze die Denkmalstiftung die Sanierungsbemühungen des Besitzers. Das schöne Gebäude soll als historisches Baudenkmal erhalten werden, und es soll künftig z.B. als Lagerraum dienen sowie ab und an für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden. Die massiv gebaute Fruchtscheune ist 1463 unter Abt Konrad IV. Vogel entstanden. Das ehemalige Wirtschafts- und Stallgebäude des Hofguts "ist vermutlich das älteste Bauwerk in der Region zwischen Walldürn und Tauberbischofsheim", schreibt die Denkmalstiftung.

Der Zahn der Zeit hat an dem 26 Meter langen, 12 Meter breiten und mehr als 12 Meter hohen Gebäude genagt. "Hier sind die Risse im Mauerwerk gut zu erkennen", sagt Johannes Graf Ballestrem beim Vor-Ort-Termin und zeigt auf die wohl durch Feuchtigkeit und Absenkung des Bodens verursachten Schäden am Mauerwerk. In der Scheune selbst atmet man Geschichte, beim Blick auf die massiven Eichenbalken kann man vor den Leistungen der Handwerker, deren Arbeit seit mehr als 500 Jahren Bestand hat, nur den Hut ziehen.

In Abstimmung mit dem Denkmalamt und der Stiftung Denkmalschutz wurde vor einem Jahr ein Sanierungsplan erarbeitet, dessen erster Abschnitt bereits im Sommer verwirklicht worden ist: die Sanierung des Dachstuhls und der Dacheindeckung sowie die Anbringung einer Regenrinne. Die alte Handwerkskunst und die Nachhaltigkeit des Baustoffs Eichenholz haben den Unternehmer dabei besonders beeindruckt: Denn der alte Dachstuhl aus Eichenholz war noch voll funktionsfähig. Lediglich einige morsche Balken mussten ausgetauscht werden. "Das Beispiel der Scheune zeigt, welch gute Handwerker unsere Region damals und heute hervorgebracht hat", lobt Ballestrem. Denn nicht nur die Leistungen der Arbeiter aus dem 15. Jahrhundert seien exzellent gewesen, sondern auch die der Neuzeit. Die Beschäftigten der Firma Peter Ott (Miltenberg) hätten die schwierige Aufgabe mit Bravour bewältigt.

Das Dach ist dicht, nun können die beiden weiteren Bauabschnitte folgen: die Versiegelung der Risse im Mauerwerk und die denkmalgerechte Sanierung der historischen Tore, Türen und Fenster. Ein Zeitplan für das weitere Vorgehen wird derzeit noch erarbeitet. Fest steht: In zwei Jahren soll alles erledigt sein. Doch halt: "Fertig" ist man als Hausbesitzer bekanntlich nie. Ist eine Baustelle abgeschlossen, tut sich zumeist die nächste auf. Bei einem altehrwürdigen Anwesen wie dem Hofgut Breitenau gilt diese Weisheit selbstredend in besonderem Maße. "Natürlich ist immer mehr zu tun, als realisierbar ist", erklärt der Unternehmer und vierfache Familienvater. Deshalb müssen auch bei der Instandhaltung des Hofguts Prioritäten gesetzt werden: "Hier gilt für uns: Substanz kommt vor Schönheit!"

Davon ist beim Rundgang durch Breitenau aber nichts zu sehen, denn was der Betrachter zu sehen bekommt, verdient eindeutig das Prädikat "schön": Eingebettet in eine faszinierende Landschaft aus Wald, Wiesen und Fluss ist das Anwesen ein wahres Kleinod im Erftal, die Denkmalstiftung nennt es "ein Prunkstück in der Tourismusregion". Das weiß auch die Familie Ballestrem zu schätzen - und zwar seit Generationen: "Für meinen Großvater war es ein Traum, nach der Flucht aus Schlesien hier Wurzeln schlagen zu dürfen." Und auch ihm selbst bedeutet dieses familiäre Erbe viel: "Ich gehe hier in den Wald und sehe Bäume, die vielleicht mein Ur-Ur-Großvater einst gepflanzt hat."

Auch wenn Johannes Graf Ballestrem seinen Lebensmittelpunkt in der Nähe von München hat, kommt er wie seine Mutter und seine Geschwister gerne und regelmäßig nach Hardheim. "Hier trifft sich die Familie, hier ist unser Zentrum." Und das soll es noch lange bleiben.