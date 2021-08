Ehrenfried Scheuermann (3. v. r.) wurde am Dienstag, seinem 70. Geburtstag, mit der Bürgermedaille in Gold ausgezeichnet. Zu diesem besonderen Anlass kamen (v. l. n. r.): Martin Sauer, Kordula Rabel, Stefan Kaiser, Bürgermeister-Stellvertreter Andreas Fürst, Bürgermeister-Stellvertreter Helmut Häfner und Roland Stolz. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen/Walldürn. (adb) 70 Jahre alt wurde Ehrenfried Scheuermann am Dienstag. Einen strammen Teil dieser Zeit – 24 Jahre – verbrachte der Walldürner im Rathaus Höpfingens: Mit ruhiger Hand und doch der ihm eigenen Vehemenz lenkte der Volljurist die Geschicke des "Quetschedorfs". Dafür erhielt er nun ein besonderes Geburtstagsgeschenk: Höpfingens Bürgermeister-Stellvertreter Helmut Häfner überreichte Scheuermann die Bürgermedaille in Gold.

In seiner Laudatio lobte Häfner das bemerkenswerte Engagement des Jubilars einerseits zum Wohl der Gemeinde Höpfingen und andererseits zugunsten der örtlichen Vereinswelt: So habe er unter anderem als Pressesprecher und Schriftführer des CDU-Ortsverbands gewirkt, aber auch in der FG "Höpfemer Schnapsbrenner" als Elferrat über 33 Jahre, Mitglied des Komitees bis 2014 und Verfasser von 15 launig-hintersinnigen Büttenreden Akzente gesetzt. Seit 1992 amtiert er zudem als Vorsitzender des Fördervereins "Große Sporthalle", dem man indirekt auch den Höpfinger Weihnachtsmarkt als Pendant zum Skibasar zu verdanken habe.

Kompakt beleuchtete Häfner auch die kommunalpolitische Seite des Jubilars: Nachdem Scheuermann 1984 in den Gemeinderat gewählt wurde, zog er fünf Jahre später als Nachfolger Winfried Herrmanns ins Rathaus ein. Als Bürgermeister habe er "Höpfingen stark vorangetrieben", indem er Bewährtes beibehalten und Hand in Hand mit dem Gemeinderat sowie der Waldstetter Ortschaftsverwaltung stetig auch neue Impulse in die Tat umgesetzt habe. "Zahlreiche Projekte wurden verwirklicht, wenngleich nicht immer alles problemlos lief – aber ein Bürgermeister hat zuweilen auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen", zeigte Helmut Häfner auf. Angesichts dieser Lebensleistung habe der Gemeinderat beschlossen, den bereits 2001 mit der Bürgermedaille in Silber ausgezeichneten Ehrenfried Scheuermann nunmehr mit der Bürgermedaille in Gold zu "adeln".

Kaum hatte das Geburtstagskind dieses nicht alltägliche Präsent sichtlich gerührt entgegengenommen, erfuhr Scheuermann eine weitere Ehrung. Im Namen des Fördervereins "Große Sporthalle" gratulierten Roland Stolz, Stefan Kaiser und Kordula Rabel mit einem sehr persönlichen Geschenk und dankten dem "unermüdlichen Macher, Ideengeber und Organisator Ehrenfried Scheuermann" für das gute Miteinander und alle gemeinsam bewerkstelligten Aufgaben. Roland Stolz sprach als langjähriger Höpfinger Gemeinderat von 1989 bis 2014 und damit über die gesamten drei Amtsperioden Ehrenfried Scheuermanns auch für diese Zeit einen Dank aus.

Das Schlusswort fand der Mann der Stunde selbst: "Ich hätte mit vielem gerechnet, damit aber nicht", betonte Scheuermann und dankte neben allen Weggefährten aus Kommunalpolitik und Vereinswelt auch seiner Familie mit Ehefrau Brigitta und den beiden Töchtern Andrea und Regina.