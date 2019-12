Die Drillinge Julia, Laura und Sophie sind quirlige und putzmuntere Mädchen, die ihre Eltern zwar auf Trab halten, ihnen aber auch täglich ein Lächeln ins Gesicht zaubern. An Heiligabend dürfen sie sich auf ein ganz besonderes Geschenk freuen. Foto: zg

Höpfingen. (afi) Neugierig, aufgeweckt und voller Energie erkunden die Drillinge des Ehepaars Herrndorff ihre Umwelt. Selbst die kleinsten Dinge erwecken das Interesse von Julia, Laura und Sophie, die am Ostermontag 2018 geboren wurden.

So fasziniert sie beispielsweise der Lichtschalter oder der Deckel einer Flasche, aber vor allem Tiere. "Tiere finden sie super interessant. Auf unserer morgendlichen Tour mit dem Fahrrad müssen wir bei dem Esel und den Hühnern immer Halt machen", erzählt Tobias Herrndorff freudestrahlend. Auch die Schaukeln im Garten, die Bobbycars sowie Hüpfen und Singen begeistern die drei. Außerdem bereitet ihnen das Kinderturnen, zu denen ihr Opa sie begleitet, große Freude. Das Lieblingsessen der Mädchen ist "Maultäschle". Weil das gespielte Kochen die Kinderherzen höherschlagen lässt, erwartet die Drillinge zu Weihnachten ein besonders schönes und dazu passendes Geschenk: eine Kinderküche.

Die drei quirligen und putzmunteren Mädchen halten ihre Eltern ganz schön auf Trab, die das ruhelose Treiben gelassen nehmen und ihr Bestes geben, jedem gleich viel Aufmerksamkeit zu schenken: "Mit die größte Herausforderung ist es, jedem gerecht zu werden und jedes Kind als einzelnes zu betrachten. Und man muss seine Augen überall haben. Manchmal würde eine dritte Hand nicht schaden", erklärt Sonja Herrndorff, die seit einem knappen Jahr wieder arbeiten geht. Ihr Mann hat sein Arbeitspensum auf 40 Prozent reduziert, seine Ehefrau arbeitet zu 60 Prozent. "Das klappt bisher super", erzählen die beiden. Zudem sei die Arbeit eine willkommene Abwechslung, wenngleich auch die Doppelbelastung nicht ohne sei.

Für eigene Freizeitaktivitäten bleibe allerdings keine Zeit. Für kurze Verschnaufpausen oder zur Unterstützung kommen die Großeltern oder Tanten und Onkel gerne vorbei. "Das familiäre Unterstützungsnetzwerk funktioniert; sonst wäre es auch nicht machbar. Wir sind sehr dankbar, dass Tobias’ Eltern nach Walldürn gezogen sind", betont Sonja Herrndorff. Ihr Mann ergänzt: "Für meine Eltern ist das toll, da sie ihre Enkel so viel häufiger sehen können."

Auf der täglichen Fahrradtour mit dem Lastenfahrrad gibt es für die drei Mädchen viel zu sehen und zu entdecken, sodass sie nach dem Mittagessen erst einmal ein Schläfchen brauchen, um die ganzen Eindrücke zu verarbeiten. "Sie stören sich nicht gegenseitig. Egal ob beim Mittagsschlaf oder auch abends, wenn eine noch etwas brabbelt oder nicht direkt einschläft, lassen sich die anderen beiden davon nicht aus der Ruhe bringen", so Sonja Herrndorff.

Die schlaflosen Nächte hielten sich in Grenzen. "Bisher kann man sie an zwei Händen abzählen. Da haben wir echt Glück. Gerade zahnen sie, aber selbst da sind die Nächte meist relativ ruhig", erzählt der Familienvater erleichtert. Nicht einmal Erkältungswellen haben das Familienglück bislang getrübt: "Egal wie anstrengend sie sind, zum Glück sind sie gesund. Das ist nicht selbstverständlich. Allein schon bei einem kranken Kind würde es sehr heftig werden. Denn die anderen beiden darf man nicht vernachlässigen", so die dreifache Mutter.

Den ersten Urlaub hat die Familie erst vor Kurzem miteinander verbracht – auch wenn dieser für die Eltern nur wenig erholsam war. Doch für die Kinder gab es in dem Familienhotel viel zu entdecken. "Es ist faszinierend, für welche Banalitäten und kleinen Dinge sie sich begeistern können", sagt Tobias Herrndorff. Seine Frau ergänzt: "Manchmal trösten sich die Kinder gegenseitig oder tauschen ihr Essen am Tisch: Das ist schön mit anzusehen." Mittlerweile sprechen sie die ersten Worte nach und verfolgen Gespräche aufmerksam – zumindest bis dann doch ein Spielzeug interessanter ist.

So können sich die Drillinge auf Weihnachten und ihre Geschenke freuen. Die Familie plant, das Fest gemütlich zu Hause zu feiern. Das größte Geschenk sind wohl immer noch die Kinder selbst, die den Eltern mehrfach täglich ein Lächeln ins Gesicht zaubern.