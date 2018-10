Mit dem Breitbandausbau - unser Archivfoto entstand 2017 in Höpfingen - wurde der Landkreis an die Datenautobahn angeschlossen. Nun soll die Anbindung an die hochleistungsfähigen Glasfasernetze folgen. Foto: Rüdiger Busch

Höpfingen. (jam) "Wer in der Zukunft ankommen will, muss mobil sein." Als Verkehrswege der Zukunft, die im Neckar-Odenwald-Kreis besondere Relevanz haben, führte Landrat Dr. Achim Brötel nicht nur Straße und Schiene, sondern auch die Datenautobahn an. Bei seiner Rede zur Einbringung des Haushaltsentwurfs betonte er, dass der Landkreis bereits über eine "bessere Versorgung als viele Ballungsräume und Oberzentren" verfüge. In einem weiteren Schritt strebt man vonseiten des Kreises nun an, sämtliche Schulen unmittelbar ans Glasfasernetz anzuschließen, Randlagen zu erreichen und generell bremsende Kupferleitungen so weit wie möglich abzubauen und durch Lichtwellenleiter zu ersetzen.

"Ohne unmittelbare Anbindung an die hochleistungsfähigen Glasfasernetze bleibt die Vermittlung zukunftsfähiger Kompetenzen bloße Theorie", betonte der Landrat, der das "Turbo-Internet für jede Schule" forderte. Im Idealfall winke dem Kreis dafür eine 90-prozentige Förderung von Bund und Land. Im Sommer und Herbst 2019 soll es an den Tiefbau gehen - hier übernehme der Kreis die Restkosten. Die Verkabelung innerhalb der Gebäude sei dann Sache der Schulträger.

Doch nicht nur Schulen, sondern auch die Dienstleister sollen in den Genuss der gigantischen Datenströme kommen. Der Landrat wünscht sich, zukünftig in allen Gewerbegebieten Glasfaser bis zum Gebäude anbieten zu können.

Eher auf dem Holzweg unterwegs als auf der Datenautobahn ist dagegen noch bis zu jeder 20. Anschlussinhaber im Neckar-Odenwald-Kreis. Beim ersten Breitbandausbau wurden nach Angaben des Landrats drei bis fünf Prozent der Anschlüsse nicht berücksichtigt - sie liegen vorwiegend in Weilern und Ortsrandlagen: "Kreisweit sind rund 750 Anschlüsse noch unterversorgt." Man werde jedoch nicht alle ans schnelle Netz bringen können, bedauerte der Landrat, zumindest nicht mit einem vertretbarem finanziellem Aufwand.

Wer nicht direkt an das Glasfasernetz angeschlossen ist, kann dennoch schon bald seine Surfgeschwindigkeit verbessern. Die Telekom hat im Landkreis mit den Arbeiten an der Brückentechnik "Super-Vectoring" begonnen, die Bandbreiten von 250 MBit/s möglich macht - trotz Kupferdrähten.

Mit der digitalen Infrastruktur abschließend, wandte sich der Landrat dann der Straße und der Schiene zu. Die Themen Straßenerhaltung, Straßenausbau und Straßenneubau seien ganz oben auf der Agenda. Als Beispiel nannte er "die nahezu unendliche Geschichte der Transversale von Eberstadt nach Adelsheim". Nicht einmal eine halbe Million Euro stehen für den Neubau von Kreisstraßen im Haushalt 2019 bereit. Dr. Brötel rechnet demnach mit einem "weitgehenden Stillstand", sollten sich die Förderkriterien des Landes nicht ändern. Die Planungskosten für die dringend benötigte Transversale verschlingen wohl einen bedeutenden Teil, der Rest soll den Ausbau der K3926 zwischen Oberdielbach und Waldkatzenbach finanzieren.

Um die Substanz bestehender Straßen und Brücken zu erhalten, stehen dem Kreis dagegen zwei Millionen Euro zur Verfügung. "Das ist ein nachhaltiger Umgang mit dem eigenen Vermögen, der diese Bezeichnung tatsächlich verdient", lobte Dr. Brötel das Sanierungsprogramm. Der Landrat rief außerdem die Kommunen dazu auf, Fördermittel des Kreises für die Radwege abzurufen. Moderne Technik wie Pedelecs und E-Bikes bewege gerade ältere Menschen dazu, das Fahrradfahren für sich zu entdecken.

Was den öffentlichen Personennahverkehr angeht, hat der Landkreis sein Linienbündel mit mehr als vier Millionen Fahrplankilometern neu ausgeschrieben. Im Januar starten die Verkehre mit zusätzlichen 762.000 Kilometern. Der Landkreis erhofft sich davon ein besseres Angebot und die Schließung von Taktlücken. Außerdem fahren dann barrierefreie Niederflurbusse. Für bessere Mobilität sorgen ab Januar zudem zwei neue Regiobuslinien von Mosbach nach Sinsheim sowie von Buchen nach Tauberbischofsheim. Sie verkehren im Stundentakt und verfügen über WLAN. Die Erweiterung des ÖPNV-Netzes lässt sich der Landkreis 2,3 Millionen Euro kosten - rund eine Million Euro mehr als noch 2018. Zudem sollen weitere Haltestellen barrierefrei umgebaut werden. Die Haltepunkte Mosbach, Buchen, Osterburken und Walldürn sollen digitale Anzeigesysteme mit Fahrgastinformationen erhalten.

Kopfzerbrechen bereitet dem Landrat dagegen fast alles, was im Zuständigkeitsbereich des Landes liegt. "Im Neckar-Odenwald-Kreis könnte ich Landesstraßen zeigen, deren Beläge aus einer längst vergangenen Epoche der Erdgeschichte stammen müssen." Straßenbeläge wie den zwischen Lohrbach und Weisbach gebe es noch nicht einmal mehr in der hinteren Walachei, empörte sich Dr. Brötel.

"Mehr Takt und Qualität" forderte der Neckar-Odenwald-Kreis außerdem auf der Schiene. In einem Positionspapier hat der Landkreis seine Wünsche und Vorschläge gegenüber dem Aufgabenträger - dem Land Baden-Württemberg - zusammengefasst. Inzwischen verweist der Landrat auf Fortschritte bei der Frankenbahn, äußert aber auch deutliche Kritik: "Wir hatten vor Einführung der Stadtbahn ein relativ gutes Angebot, haben dann für die Stadtbahn und damit für die Verschlechterung der Situation der Berufspendler Geld bezahlen müssen - und sollen jetzt noch einmal Geld bringen, um es wenigstens wieder ein klein wenig in die Richtung zu bringen, wo es schon einmal war, als es uns noch nichts gekostet hat." Man müsse sich wirklich nicht wundern, wenn immer mehr Menschen Politik nicht mehr verstehen, fügte Dr. Brötel an.

"Unser großes Sorgenkind auf der Schiene" bleibe aber die Madonnenlandbahn zwischen Seckach und Miltenberg. Ein ganz erhebliches Fahrgastpotenzial liege dort schlicht und ergreifend brach, so der Landrat. Hier wünschte er sich einen S-Bahn-ähnlichen Ausbau und zumindest eine Teilelektrifizierung der Verkehrsmittel. "Falls die Westfrankenbahn das nicht leisten kann oder will, empfehle ich dem Land ausdrücklich, sich nach einem anderen Betreiber umzusehen." Beim Land will Dr. Brötel weiter einfordern, dass überall gleichwertige Lebensverhältnisse, Infrastrukturen und Arbeitsbedingungen gewährleistet sind.