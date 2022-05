Höpfingen. (adb) Was ist eigentlich Heimat? Auf diese Frage geht traditionell der Heimat- und Sachkundeunterricht in den dritten Grundschulklassen ein. Umso spannender gestaltete er sich für die 15 Drittklässler der Höpfinger Schule durch eine Malaktion: Auf Idee von Bürgermeister Christian Hauk hatten die Mädchen und Jungen ihre persönliche Verbindung zu ihrer Heimatgemeinde Höpfingen und den Ortsteilen bildlich festgehalten. Die bunten Gemälde wurden am Donnerstag zu einer Ausstellung im Rathaus zusammengefügt.

Im Sitzungssaal des Rathauses empfing Bürgermeister Hauk die Kinder mit Lehrerin Diana Schmidt und Schulleiterin Susanne Lindlau-Hecht. Ein Lob hatte er gleich mitgebracht: "Ihr habt tolle Kunstwerke über euer und unser Höpfingen gemalt", hielt er fest und betonte die imposante Vielfalt der von den Kindern selbst ausgewählten Motive.

Deren kreativer Blick auf ihre Heimat fokussierte unter anderem das Rathaus und die Kirchen St. Ägidius (Höpfingen) und St. Justinus (Waldstetten), aber auch das Ortswappen, den Stadtplan und die Bürgermeister-Schell-Treppe. Natürlich wurden ebenso ein blühender "Quetschebaum" und ein "Höpfemer Schnapsbrenner" in faschenachtlicher Mission gezeichnet – mit deutlich sichtbarer Liebe zum Detail und farbenfreudiger Darstellung. Nachdem jedes Kind sein Werk vorgestellt hatte, nutzte Bürgermeister Hauk die Gunst der Stunde für einen kleinen Exkurs ins Kommunalwesen: Auf kindgerechte Weise erklärte er den Mädchen und Jungen die Bedeutung des Rathauses, des Sitzungssaales und die Arbeit des Gemeinderats. "Ihr sitzt also gerade auf den Chefsesseln", hob er lachend hervor.

Schulleiterin Susanne Lindlau-Hecht war ebenso begeistert: "Eine von Haus aus wunderbare Idee wurde sehr ideenreich umgesetzt", betonte sie und erinnerte daran, dass die Kinder über Wochen hinweg mit Feuereifer zu Werke gegangen seien. Nachdem die Bilder im Treppenhaus des Rathauses aufgehängt waren, gab es noch eine kleine Erfrischung.