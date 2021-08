Walldürn. (jam) "Alles Liebe zum 1. Hochzeitstag – I Love You": Diese Botschaft hat der Walldürner Soldat Marco Schlich, der aktuell im Hochwassergebiet in der Ahrregion aushilft, in großen Lettern auf seinen Straßentankwagen geschrieben. Der Stabsunteroffizier ist als Angehöriger des Logistikbataillons 461 seit vergangener Woche mit seiner mobilen Tankstelle im Hochwassereinsatz und versorgt Hilfskräfte vor Ort mit Sprit.

Die Crux bei der Sache: Aufgrund dieser Aktivitäten im Krisengebiet kann Schlich seinen ersten Hochzeitstag nicht gemeinsam mit seiner Frau Diana feiern. Deshalb hat der Soldat seinen "STW FSA 8x8" kurzerhand umfunktioniert und schickt liebe Grüße in die Heimat.

Die Facebook-Seite "Die Bundeswehr in Baden-Württemberg", deren Beiträge mehr als 26.000 Personen abonniert haben, veröffentlichte Marco Schlichs Liebesgrüße aus dem Katastrophengebiet und generierte so viel Aufmerksamkeit für die Situation des Walldürner Soldaten.

Die Bundeswehr ist seit 15. Juli im Hochwassereinsatz im Ahrtal. Das Walldürner Logistikbataillon 461 ist mit knapp 170 Soldaten auf dem Nürburgring stationiert und hat dort die militär-logistische Führung für die Ahrregion übernommen, um den Menschen in den betroffenen Gebieten "mit logistischen Fähigkeiten sowie Räum- und Bergekräften zu helfen", wie Bundeswehrsprecher Jan-Frederik Dammenhain auf Nachfrage der RNZ erläutert. Die Soldaten arbeiten dabei Hand in Hand mit THW, Feuerwehr, DRK sowie anderen sanitätsdienstlichen Hilfsorganisationen.