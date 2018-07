Buchen. (tra) "Die Felder sind goldgelb, das Getreide ist reif. Also haben wir bereits Anfang Juli mit der Ernte begonnen. Das ist extrem früh und sehr ungewöhnlich", berichtet Landwirt Herbert Kieser. Diese Woche ist er damit beschäftigt, Wintergerste einzuholen. "Die hohen Temperaturen im Frühsommer haben die Vegetationszeit stark verkürzt. Und wenn das Getreide zu schnell reift, reduziert sich die Kornfülle, was zu Ertragsverlusten führt", erklärt Kieser. Dennoch sei man rund um Buchen bei der Wintergerste noch mit einem blauen Auge davongekommen ...

Höhere Ertragsverluste erwartet er beim Raps: "Hier könnte der Ertrag im Vergleich zu den Vorjahren rund 20 Prozent schlechter ausfallen." Kieser kann sich nicht daran erinnern, jemals einen so frühen Erntebeginn erlebt zu haben. "Auch im Hitzejahr 2003 war die Ernte Ende Juli beendet, aber wir haben später als 2018 begonnen."

Der Buchener Landwirt hat den Eindruck, dass sich über die Jahre und Jahrzehnte das Wetter in der Region verändert hat: "Wir haben es auch in Deutschland immer mehr mit Wetterextremen zu tun. Einige Regionen ertrinken förmlich im Starkregen, während in anderen Gegenden, wie bei uns dieses Jahr, die Landwirte im Frühsommer mit Hitze und Trockenheit zu kämpfen haben."

Die Felder sind Anfang Juli bereits goldgelb. Fotos: Tanja Radan

Er ergänzt: "Aber als Bauer verzweifelt man nicht, da man Wetterschwankungen gewohnt ist." Da der Wettergott auf die Bedürfnisse der Landwirte bekanntermaßen keine Rücksicht nimmt, muss sich die Landwirtschaft an das Wetter anpassen: "Eine Lösung wäre, Getreidesorten zu entwickeln, die mit Wetterextremen zurechtkommen. Das wird auch gemacht", weiß Kieser.

Auch wenn die Ernte dieses Jahr wohl schlechter als in den Vorjahren ausfallen wird, fährt er gerne hinaus, um gemeinsam mit seinem Sohn das Getreide einzuholen. Wenn sie mit dem Mähdrescher auf ihren Feldern am Dauntalweiher im Gewann "Bei den Winterbäumen" arbeiten, kann der Arbeitstag schon mal bis 23 Uhr dauern. "Als Bauer freut man sich dennoch auf die Ernte", sagt Kieser. "Sie ist die Zeit, auf die man das ganze Jahr über hingearbeitet hat. In der Erntezeit bekommt der Bauer dann seinen Lohn."

Das geerntete Getreide liefert Kieser im Agrarzentrum der BAG Franken in Buchen ab.

Auch Agrar-Abteilungsleiter Karl-Heinz Dengler von der BAG kann sich nicht daran erinnern, dass die Ernte in der Region jemals so früh eingebracht wurde. "Ich erlebe meine 38. Ernte. So früh waren wir noch nie dran." Er berichtet, dass in Bad-Friedrichshall die erste Wintergerste schon am 16. Juni eingeholt wurde. "Das hat alles, was ich bisher erlebt habe, getoppt." Auch er hält das Wetter 2018 für ungewöhnlich: "Im März hatten wir noch Minusgrade, dann wurde es plötzlich heiß. Man hat den Eindruck, dass nach dem Winter sofort der Sommer mit Hitze und Trockenheit kam und das Frühjahr ausfiel", erläutert Dengler. Der Vegetationsverlauf des Getreides sei dadurch extrem kurz gewesen, was zu Ertragseinbußen führe. "Die BAG erwartet im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von rund 15 Prozent", so Dengler. Er ergänzt: "In ganz Deutschland schwankt das Wetter extrem. In manchen Landstrichen herrscht Trockenheit, während es woanders stark regnet. Den Klimawandel kann keiner mehr von sich weisen, aber auch andere Phänomene, wie zum Beispiel ozeanische Strömungen, tragen ihren Teil zum aktuellen Wetter bei."