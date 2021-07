Dr. med. Gunter Frank, geb. 1963 in Buchen, arbeitet seit über 20 Jahren als Allgemeinmediziner in eigener Praxis in Heidelberg und ist Dozent an der Business School St. Gallen. Er ist Autor mehrerer erfolgreicher Bücher wie "Schlechte Medizin" oder zuletzt "Karotten lieben Butter". Er war als Gesundheitsexperte Gast zahlreicher Talkshows und Gesundheitsforen. Mit Beginn der Corona-Krise begann er, für das Internetportal "Achse des Guten" zu schreiben.