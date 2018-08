Die L 522 wird momentan saniert. Das Regierungspräsidium Karlsruhe geht davon aus, dass die Maßnahme wie angekündigt am Samstag abgeschlossen sein soll. Foto: Tanja Radan

Buchen/Hettingen. (tra) Alle, die regelmäßig zwischen Buchen und Hettingen unterwegs sind, sollten ihre jeweiligen Ziele bald wieder auf direktem Wege erreichen können: "Wir gehen davon aus, dass die Sanierung der L 522 wie angekündigt am Samstag, 25. August, beendet sein wird", teilte eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe am Dienstag auf Nachfrage der RNZ mit.

Die Straße ist seit dem 6. August komplett gesperrt, und Autofahrer müssen deswegen eine längere Umleitung in Kauf nehmen. In die Sanierung werden 500.000 Euro investiert. Die Kosten werden vom Land Baden-Württemberg übernommen. Die Sanierung sei, so informiert das Regierungspräsidium Karlsruhe, dringend erforderlich gewesen.

Nach dem Abfräsen der alten Deckschicht wurden die Schadstellen beseitigt und zur Erhöhung der Tragfähigkeit eine Binderschicht eingebaut sowie eine neue Deckschicht aufgebracht. Auch die Radwege wurden saniert.