Buchen-Hettingen. Bis Ende April 2020 müssen sich Autofahrer in Hettingen auf Behinderungen einstellen. Der Grund: Der Austausch der Wasserleitungen in der Ortsdurchfahrt. Die Arbeiten für das Mammutprojekt wurden am Dienstag wieder aufgenommen. Deshalb wird die Ortsdurchfahrt abschnittsweise für den Verkehr voll gesperrt.

Die Arbeiten werden von der Firma Tomac (Buchen) durchgeführt. Der Schwerlastverkehr und der überörtliche Verkehr werden großräumig umgeleitet.