Hettingen. (RNZ) Einen besonderen "Gast" konnte die Familie Steichler in Hettingen am Mittwoch in ihrem Garten begrüßen: einen Fuchs. Es kommt immer wieder vor, dass sich Reineke Fuchs bei der Futtersuche in menschliche Siedlungen verirrt. Oder lockte ihn angesichts der eisigen Temperaturen die Aussicht auf etwas Wärme an? Die schöne Aufnahme des Fuchses gelang Tochter Romy.