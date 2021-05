Hettingen. (tra) Wie es sich anfühlt, im Jahr 2021 plötzlich stundenlang offline zu sein, konnten am Donnerstag dutzende Haushalte in Hettingen erleben. Ab dem Nachmittag ging nichts mehr: Internet und Festnetztelefon fielen komplett aus. Wer sich gerade im Homeoffice befand, wurde vor ein großes Problem gestellt, da die Telekom die Flächenstörung auch am Abend noch nicht in den Griff bekommen hatte. Internet und Telefon konnten erst im Laufe des Freitagvormittags wieder genutzt werden. Woran lag es? Wir haben bei der Telekom nachgefragt.

"In Buchen hatte ein Bauteil in unserer externen Vermittlungstechnik – das sind die grauen Kästen an den Straßen und Bürgersteigen – seit Donnerstagnachmittag einen Wackelkontakt. Dadurch kam es bei rund 40 Anschlüssen zu temporären Aussetzern. Die Kollegen aus der Technik haben das Bauteil am Freitagmorgen gegen 9 Uhr ausgetauscht – seitdem laufen alle Anschlüsse wieder stabil", teilte Stephan Althoff von der Pressestelle der Telekom auf Nachfrage der RNZ mit und bat die Telekom-Kunden gleichzeitig, die "zeitweisen Unannehmlichkeiten" zu entschuldigen.