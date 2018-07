Buchen. (kn) Vorbei ist die Paukerei nun seit auch an der Helene-Weber-Schule in Buchen. Nach den letzten mündlichen Prüfungen am Donnerstagvormittag, dürfen sich dort insgesamt 48 Schülerinnen und Schüler über ihre Reifeprüfung freuen und haben seitdem ihr Abitur in der Tasche.

Unter der Leitung der Prüfungsvorsitzenden Oberstudiendirektorin Dr. Waller-Baus von der Albert-Schweizer Schule in Sinsheim wurden die letzten Prüfungen abgenommen und danach gab es schließlich für die Absolventen kein Halten mehr.

Noch vor dem nachstehenden Fototermin nahm Schulleiter Oberstudiendirektor Christof Kieser die Gelegenheit zum Anlass, den Schülerinnen und Schülern zu ihrem Abitur mit einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,4 zu gratulieren und hob dabei die Jahrgangsbeste Hannah Wöber aus Schneeberg hervor, die mit einer glatten 1,0 ihr Abitur ablegte.

Dankesworte richtete der Schulleiter auch an den Abteilungsleitung Studiendirektor Heiko Hinninger, sowie an die Tutoren Studienrätin Sabrina Rau, Oberstudienrat Lars Schottenberger und Studienrat Andi Klinger für deren geleistete Arbeit.

Nachstehende Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse an der Helene-Weber-Schule in Buchen dürfen sich über ihre Reifeprüfung freuen:

Alisa Adams (Röllbach)

Janina Ballweg (Hettingen)

Pia Berberich (Buchen)

Paul Berger (Aglasterhausen)

Kristin Bieler (Fahrenbach)

Patricia Biringer (Hardheim)

David Boiselle (Bürgstadt)

Jara Breitkopf (Buchen)

Laura Döther (Ahorn)

Paulina Eckert (Hardheim)

Lena Edelmann (Hardheim)

Laureen Eiermann

Nico Eiermann (Höpfingen)

Sarah Emig (Mudau)

Leonie Enders (Höpfingen)

Lena Maria Farrenkopf (Mudau)

Chiara Gossmann (Limbach)

Julia Gramlich (Limbach)

Janine Gregor (Röllbach)

Sophie Gunkelmann (Bürgstadt)

Julia Haas (Mudau)

Sabrina Heimrich (Walldürn)

Lea Helmstätter (Limbach)

Jasmin Hornbach (Hardheim)

Noah Ishalmoi (Höpfingen)

Carian Keller (Walldürn)

Frederike Kieser (Buchen)

Aaron Krafft (Mudau)

Leander Landgraf (Binau)

Greta Lowak (Buchen)

Laura Lüdtke (Seckach)

Siri Mairon (Walldürn)

Emilie Rosin (Buchen)

Michelle Rosin (Buchen)

Franziska Schäfer (Limbach)

Meike Schuster (Mudau)

Vanessa Schneider (Miltenberg)

Nina Schnell (Walldürn)

Ann-Kathrin Schwab (Mudau)

Hanna Lisa Schwab (Amorbach)

Franziska Schneider (Walldürn)

Aleyna Sen (Buchen)

Ann-Sophie Tratz (Mudau)

Leonie Volk (Limbach)

Janina Walther (Kirchzell)

Elisabeth Werling (Schefflenz)

Hannah Wöber (Schneeberg)

Semiha Yüksel (Buchen)