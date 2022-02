Osterburken. (joc) Eine Marathon-Sitzung mit zwölf Tagesordnungspunkten, von denen mehr als die Hälfte Osterburken die nächsten Jahre entscheidend prägen werden, hatten die Stadträtinnen und Stadträte am Montag zu bewältigen. Rekordverdächtige fünf Stunden lang rauchten die Köpfe in der Baulandhalle, wurde eifrig diskutiert und nachhaltige Weichenstellungen vorgenommen. Eine Rekordmarke erreichte auch der Haushaltsplan 2022 mit einem Volumen von 17 Millionen Euro, darunter einige Meilensteine. Umweltpolitische Akzente setzte der Gemeinderat im Bereich der Erneuerbaren Energien. Hier wurden die beiden geplanten großen Solarparks in Osterburken und Schlierstadt weiter auf den Weg gebracht. Stadtrat Dr. Nafz sprach den Klima- und Hochwasserschutz an und forderte dazu auf, bei diesen sensiblen Themen am Ball zu bleiben.

Hintergrund > Ortsdurchfahrt Schlierstadt (insgesamt taxiert mit rund 10,3 Millionen Euro). Hier sind für 2022 1,8 Millionen Euro eingeplant. > Abwassermaßnahmen: Für weitere Maßnahmen [+] Lesen Sie mehr > Ortsdurchfahrt Schlierstadt (insgesamt taxiert mit rund 10,3 Millionen Euro). Hier sind für 2022 1,8 Millionen Euro eingeplant. > Abwassermaßnahmen: Für weitere Maßnahmen in diesem Bereich (Umrüstung RÜB Hemsbach, Leitungsaustausch Hedwig-, Martin- und Adolf-Kolping-Straße) sind 1,4 Millionen Euro im Haushalt enthalten. > Baugebiet "Stürzwasen": Für die Erschließung weiterer Bauplätze im Schlierstadter Baugebiet sind 1,2 Millionen Euro eingeplant. > Für Grunderwerb ist eine Million Euro veranschlagt. > Zum Fortgang der Stadtsanierung im Bereich Altstadt Osterburken sind die restlich vorhandenen Mittel (960.000 Euro) ausgabeseitig und 420.000 Euro einnahmeseitig vorgesehen. > Neubau Feuerwehrhaus: Für die Umsetzung der Maßnahme (Gesamtkosten rund 11,3 Millionen Euro) ist eine weitere Tranche mit 600.000 Euro enthalten – bei einem geschätzten anteiligen Zuschussabruf von 652.000 Euro. > Ein Dorfentwicklungsprojekt in Bofsheim ist mit 575.000 Euro an restlichen Kosten eingeplant. > Für die Digitalisierung aller Schulen im Land ist ein Förderprogramm aufgelegt. Aus diesem entfallen 387.000 Euro auf die Schulen in Trägerschaft der Stadt Osterburken. 20 Prozent der Kosten muss die Stadt selbst tragen. > Rathaus: Für Um- und Neugestaltungen im Rathaus sowie den Austausch des Fahrstuhls sind 240.000 Euro vorgesehen. > Für den Spielplatz "Neptun" in Osterburken belaufen sich die Gesamtkosten auf 220.000 Euro (Leaderförderung 118.000 Euro). > Kirchweg in Bofsheim: Die Kosten für den Straßenbau liegen hier abzüglich eines Zuschusses bei 215.000 Euro. > Für den Städtischen Bauhof werden Geräte und Maschinen für 196.000 Euro angeschafft. joc

[-] Weniger anzeigen

Der später vom Gremium einstimmig verabschiedete Haushaltsplan 2022 der Stadt Osterburken ist ein opulentes Zahlenwerk mit 363 Seiten. Hier die wichtigsten Eckdaten: Der Ergebnishaushalt (früher Verwaltungshaushalt) weist ordentliche Erträge in Höhe von 17,8 Millionen Euro aus. Dies bei ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 16,8 Millionen Euro. Daraus resultiert ein ordentliches Ergebnis von 1,01 Millionen Euro.

Der Finanzhaushalt weist bei den Einzahlungen einen Gesamtbetrag von 16,8 Millionen Euro aus. Bei den Auszahlungen sind es 154,9 Millionen Euro. Somit ergibt sich laut Plan ein Zahlungsmittelüberschuss von 1,9 Millionen Euro. Aus Investitionstätigkeiten sind Auszahlungen von 17,1 Millionen Euro und Einzahlungen von 4,5 Millionen Euro vorgesehen.

Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm fasste die größten Investitionen für dieses Jahr zusammen. Aus der über 20 Maßnahmen zählenden Liste (siehe Kasten) ragen die Ortsdurchfahrt Schlierstadt und das neue Feuerwehrhaus in Osterburken heraus. – Die Stellungnahmen der Fraktionen siehe Artikel im Anschluss.

Weiter betonte Jürgen Galm, dass man nicht an der Gebührenschraube drehen werde: "Die Hebesätze bleiben für 2022 konstant!"

Verschuldung: Im Jahr 2021 war keine Kreditaufnahme vorgesehen, so dass ausschließlich getilgt werden konnte. Der Schuldenstand lag Ende 2021 bei 1,87 Millionen Euro. Da auch für 2022 keine Kreditaufnahme und somit keine Neuverschuldung vorgesehen ist, geht man im Plan davon aus, dass der Schuldenstand am Ende des Jahres auf 1,78 Millionen Euro reduziert werden kann. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 271 Euro (diese lag 2020 noch bei 304 Euro).

Angesichts weiterer geplanter Investitionen in den nächsten Jahren in Osterburken sagte Jürgen Galm: "... es zeigt sich auch, dass für zwingend notwendige Projekte jede Möglichkeit auf Bezuschussung aufgegriffen werden muss. Maßnahmen, die nicht in den Pflichtaufgabenbereich gehören, sind speziell in den kommenden Jahren sorgfältig abzuwägen."