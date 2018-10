Hardheim/Höpfingen. (rnz) Die Sitzung des Abwasserzweckverbandes Hardheim-Höpfingen am Mittwoch im Sitzungssaal des Hardheimer Rathauses verdeutlichte das zielstrebige Bemühen um die Erweiterung der Verbandskläranlage.

Verbandsvorsitzender Rohm befasste sich eingangs mit dem Haushaltsplan des Abwasserzweckverbands für das Jahr 2019, das ganz im Zeichen dieses Bauvorhabens und der anschließenden Ertüchtigung des bestehenden Klärbeckens stehen wird. Der Förderantrag wurde eingereicht.

Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts beläuft sich auf 1.481.800 Euro, während die Einnahmen und Ausgaben des Finanzhaushalts 1.221.300 Euro betragen. Die Erträge und Aufwendungen beziehungsweise Einnahmen und Ausgaben bewegen sich damit in der Größenordnung des Vorjahres.

Die voraussichtlichen Investitionskosten wurden mit knapp 13,2 Millionen Euro beziffert. Bei einer Förderung von 80 Prozent beläuft sich die Zuwendung aus Mitteln für die Wasserwirtschaft voraussichtlich auf fast 8,3 Millionen Euro. An den Restkosten beteiligt sich der Zweckverband Tierische Nebenprodukte (ZTN) mit rund 2,3 Millionen Euro.

Seitens der Nachbargemeinde Ahorn besteht Interesse an einem Anschluss des Ortsteils Buch an die Hardheimer Kläranlage. Wenn eine diesbezügliche Vereinbarung zustande kommt, ist durch die Gemeinde Ahorn ebenfalls eine Baukostenbeteiligung zu leisten. Die ursprüngliche Planung der Kläranlagenweiterung vom September 2017 wurde fortgeschrieben und die fiktiven Preisanstiege in den jeweiligen Jahren hinzugerechnet, informierte der Verbandsvorsitzende.

Rohm kündigte für 2019 als erste Teilmaßnahme die Sanierung des Sandfangs an, die als solche nicht förderfähig ist. Für einen einwandfreien Betrieb soll diese Maßnahme vorgezogen werden. Kostenpunkt: 200.000 Euro. Bei den Investitionen steht die Ausschreibung für den Bau des weiteren Klärbeckens an. Die eigentliche Bauphase soll im Frühjahr 2020 beginnen.

Auch ist die in Auftrag gegebene Ausrüstung von Regenüberlaufbecken und Pumpwerken mit einer Fernwirktechnik und Anbindung an die Fernwirkzentrale zu finanzieren. Ein Förderantrag ist gestellt. Auszuführen sind vorbereitende Betonarbeiten und der Einbau der Fernwirktechnik. Die Ausrüstung beginnt voraussichtlich im Frühjahr 2019, die Fertigstellung ist bis Juni 2019 vorgesehen. Kostenpunkt: 260.000 Euro. Damit ist dann die gesamte Peripherie an die Fernwirkzentrale angeschlossen.

Wissen ließ Rohm weiterhin, dass sich bei den einzelnen Planansätzen für Aufwendungen zur Unterhaltung von Kläranlage, Sammelkanälen und Regenüberlaufbecken keine nennenswerten Anpassungen gegenüber dem Vorjahr ergaben. Die Mehraufwendungen bei den Personalkosten wurden durch die Einstellung eines neuen Stelleninhabers und dessen Einarbeitungszeit begründet.

Die Verschuldung bleibt unter Berücksichtigung einer Kreditermächtigung von 410.000 Euro auf Vorjahresniveau.

Die Betriebskosten belaufen sich auf rund 761.000 Euro. Davon entfallen 305.000 Euro auf die Gemeinde Hardheim, 135.000 Euro auf de Gemeinde Höpfingen und 321.000 Euro auf den ZTN. Entlastend ist dabei, dass keine Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung und Kanalabdichtung durchgeführt wurden.

Nach Einbringung und Beratung des Haushaltsplanes wurde von der Verbandsversammlung der Finanzplanung mit Investitionsprogramm zugestimmt.

Als weiterer Schritt steht der Um- und Ausbau der Kläranlage an. Nachdem die Energieeffizienzanalyse feststellte, dass die Klärbecken nach 30-jährigem Betrieb erhebliche bauliche Mängel aufweisen, ist der Ausbau der Anlage mittelfristig unumgänglich. Dazu gehört die Errichtung einer zweiten Klärstraße. Danach erfolgt die Umrüstung und Sanierung des bestehenden Klärbeckens.

Dadurch kann die Betriebssicherheit entscheidend verbessert werden. Des Weiteren wird das Beckenvolumen erhöht und die Anlage sowohl baulich als auch in technischer Hinsicht ertüchtigt.

Der Zweckverband kann so künftig die Abwasserbeseitigung gemäß den Vorschriften erfüllen. Und er ist für wachsende Anforderungen bei der geforderten Reinigungsleistung gut aufgestellt.

Der Gewässerentwicklungsplan ist ebenfalls weitgehend fertiggestellt. Er dient den beiden Verbandsmitgliedsgemeinden als Basis für die Durchführung wasserbaulicher Maßnahmen wie etwa das Entfernen von Sohlschwellen oder die Errichtung von Umgehungsgerinnen an Stauwerken. Fertigstellung soll im Frühjahr nächsten Jahres sein. Fördermittel können dabei in Anspruch genommen werden.

Ferner wurden der Aufnahme eines Kommunaldarlehens von 600.000 Euro bei der L-Bank zugestimmt und der Auftrag zur Erarbeitung der Ausführungsplanung und zur bautechnischen Betreuung der Sanierung des Sandfangs/Fettfangs ans Ingenieurbüro Klinger und Partner, Stuttgart, vergeben.