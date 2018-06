Der Bieranstich gab am Freitagabend den Startschuss für das Festvergnügen. Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (adb/rüb/zeg) Das Hardheimer Sommerfest ist und bleibt ein Besuchermagnet und punktet vor allem mit seiner besonderen Atmosphäre. Die Resonanz war am Samstag zwar zunächst eher verhalten, doch Richtung Abend füllte sich das Festgelände. Und der Sonntag wurde seinem ausgezeichneten Ruf einmal mehr gerecht.

Was den Wegfall der Fußgängerzone in der Wertheimer Straße und die Ausweitung des Festareals auf Schlossstraße, Jahnstraße und Schulgelände angeht, gab es kein einheitliches Bild. Eine fundierte Einschätzung werden die Verantwortlichen wohl in den nächsten Tagen vornehmen.

Mit dem Bieranstich auf dem Schlossplatz wurde es am Freitagabend bei bestem Wetter eröffnet. Bürgermeister Volker Rohm freute sich über den großen Zuspruch und hob besonders den niedrigen Altersdurchschnitt der Gäste hervor: "Es ist schön, dass auch ‚die Jungen’ zum Sommerfest kommen", erklärte er und dankte neben Marktmeister Helmut Niesner vor allem den zahlreichen Vereinen für ihre Beteiligung.

Dem schloss sich BdS-Vorsitzender Elmar Günther an: "Gerade vom Ehrenamt leben solche Events", merkte er an und ging auf das neue Marktkonzept ein, das zugunsten einer stärkeren Einbindung der Bereiche rund um Schlossplatz und Schulhof heuer auf eine Fußgängerzone verzichtete. Anfangs sei auch er "sehr überrascht" ob der neuen Pläne gewesen - aber freilich nicht im Negativen: "Wer seine Denkweise nicht verändern kann, kann nichts bewegen", erklärte er und steuerte mit einem flotten Trinkspruch auf den Zenit der Festeröffnung zu: "Bier macht lustig und weise der Wein - so trinken wir beides, um beides zu sein", rief Elmar Günther. Für beste musikalische Umrahmung sorgte die von Melanie Ehrenfried dirigierte Musikkapelle Bretzingen.

Der Samstag litt dann zunächst unter der drückenden Schwüle, die wohl den ein oder anderen potenziellen Besucher vom Festbummel abhielt. Dementsprechend hätten Angebote wie die Spielstraße auf dem Schulhof mehr Resonanz verdient gehabt.

Das angekündigte Streetsoccer-Turnier fiel mangels Anmeldungen sogar komplett aus. Am späten Nachmittag zogen dann Zauberer "Magic Damian" sowie Luftballonkünstler und Sänger Rally Ewersbach mit ihrem Auftritt auf der Schlossplatzbühne Groß und Klein in den Bann - auf jeden Fall ein Gewinn für das Fest. Der Abend war trotz des gegen 22 Uhr einsetzenden Regens gut besucht.

Der erstmals auf dem Schlossplatz gefeierte und von der evangelischen Kirchengemeinde mit Pfarrer Markus Keller initiierte Lobpreisgottesdienst fand dann am Sonntagmorgen guten Zuspruch. Auch zum Mittagessen war der Schlossplatz gut gefüllt, ehe ein heftiger Regenguss für Abkühlung sorgte.

Doch anschließend strömten die Besucher erst so richtig. Angebote der Marktbeschicker und der Hardheimer Geschäfte sowie zahlreiche Auftritte sorgten für Abwechslung, so dass sich der Besuch auf jeden Fall lohnte.