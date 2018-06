Hardheim. (ahn) Von "Ich halte gar nichts davon" bis "Man muss abwarten, vielleicht ist ja alles gar nicht so schlecht" erstrecken sich die Reaktionen von Hardheimer Geschäftsinhabern auf das neue Konzept des anstehenden Sommerfests. Dieses gestaltet sich dieses Jahr (8. bis 10. Juni) so, dass auf die gewohnte Fußgängerzone in der Wertheimer Straße verzichtet wird. Die Neukonzeption erfolgte auch aufgrund des immer geringeren Interesses von Gewerbetreibenden, ihre Waren in der Fußgängerzone zu präsentieren. Dort befand sich einst das pulsierende Zentrum des Sommerfests. Wir haben bei einigen betroffenen und angrenzenden Geschäften nachgefragt, wie die Entscheidung dort bewertet wird.

> Sonja Haumann ("Flower Power"): "Ich bin jetzt niemand, der gleich dagegen wettert, ich verteufele die Gemeinde nicht dafür. Natürlich ist das alles nicht schön, der Sonntag ist kaputt. Aber man wird sehen, ob die Maßnahmen etwas nützen. Man muss abwarten, vielleicht ist ja alles gar nicht so schlecht. Ich bin kein Schwarzseher, ich schaue einfach, wie es läuft. Dieses Jahr fällt bei mir allerdings die Ausstellung mit den Brautsträußen, die ich sonst mache, weg."

> Michael Gärtner (Uhren-Optik Gärtner): "Ich kann die Beweggründe, dass auf die Fußgängerzone verzichtet wurde, nachvollziehen. Es gibt immer weniger Hardheimer Fachgeschäfte beim Sommerfest. Bei den Handwerkern zum Beispiel sind die Auftragsbücher voll, die wollen nicht auch noch am Sonntag arbeiten. Die schönen Zeiten des Sommerfests sind vorbei. Früher hat man, wenn man die Wertheimer Straße hinaufschaute, nur Köpfe gesehen, jetzt lediglich Asphalt. Durch die Zentralisierung am Schlossplatz hat das Sommerfest an Charme verloren, die schöne Atmosphäre ist leider kaputt. Es soll ja jetzt eine zweijährige Probezeit laufen, aber ich denke, was weg ist, ist weg. Es ist schade - hoffen wir, dass es irgendwann neu anfängt. Wir haben zwar offen, werden aber dieses Jahr draußen keinen Stand aufbauen."

> David Schwarzkopf ("Brauerei Löffler"): "Ich halte gar nichts davon. Das Geschäft, das wir sonst während des Sommerfests machen, ist jetzt vorbei. Was dabei ganz schlimm ist: Keiner hat uns informiert, keiner hat uns nach unserer Meinung gefragt, sondern wir wurden einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. Wir haben das Ganze vor vier Wochen aus der Zeitung erfahren. Davor habe ich schon den Bierwagen, Schirme und Gläser für das Sommerfest bestellt, weil wir das alles sechs Monate vorher in Auftrag geben müssen. Das war jetzt umsonst. Ob ich die Kosten komplett erstattet bekomme, weiß ich nicht. Wenn sich jetzt alles am Schloss abspielt, wer läuft denn dann hier noch her? Ich kann es nicht nachvollziehen, dass sie ausgerechnet die Fußgängerzone aufgeben."

> Gudrun Käflein ("Wäsche-Oase"): "Ich will nicht schimpfen, aber wir sind einfach vor vollendete Tatsachen gestellt worden, dass die Fußgängerzone jetzt zu ist. Irgendwo sehe ich es ja ein - in der Straße ist ja nichts mehr los. Aber man hätte vorher die Leute, die es betrifft, fragen müssen und sie nicht nach dem Motto ,friss oder stirb’ behandeln sollen. Ich werde über das Sommerfest normal geöffnet haben."

> Christine Langer (Imbiss am Pavillon): "Irgendwo kann man es verstehen. Es kommen ja auch immer weniger Schausteller her. Bei uns geht es noch, aber alle Richtung Wertheimer Straße können einpacken. So wie das Sommerfest zur Zeit läuft, stirbt es irgendwann aus. Welche Schausteller wollen denn hier noch großartig herkommen?"

> Tanja Lakeit (Raumgestaltung Beuchert): "Wir sind zum Glück noch am Rand des Geschehens, wo noch etwas los ist. Aber die anderen in der Wertheimer Straße werden nicht gerade begeistert sein. Wenn man es verhindern könnte, wäre es toll. Aber allen kann man es eben nicht recht machen. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja besser als vorher? Oder vielleicht wird es ja auch wieder geändert."

Sonja Haumann. Foto: Andreas Hanel

Michael Gärtner. Foto: Andreas Hanel

David Schwarzkopf. Foto: Andreas Hanel