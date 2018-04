Hardheim. (adb) "Wir gehen mal zum Metzger Greulich!" Fast jedem Hardheimer dürfte dieser Satz mehr als einmal über die Lippen gekommen sein. Doch dies ist bald Vergangenheit. Denn die Ära der Metzgerei Greulich endet zum 30. April: Aus Altersgründen gibt der inzwischen 75-jährige Metzgermeister Peter Greulich nach 45 Jahren Selbstständigkeit seinen Betrieb auf, den sein Vater Wilhelm bereits 1961 gegründet hatte. Den zahlreichen Stammkunden fällt der Abschied bestimmt ebenso schwer wie der Familie Greulich. Mit der Metzgerei Greulich schließt damit die letzte eigenständige Hardheimer Metzgerei.

Was aus den Räumlichkeiten in der Bürgermeister-Henn-Straße wird, ist derzeit unklar; eine Folgelösung "ist bis jetzt nicht gefunden", wie Birgit Häfner (geb. Greulich) auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung einräumt.

Eine Situation, die auch im Fall der Metzgerei Pietschmann vorliegt: Nachdem Metzgermeister Roland Pietschmann das traditionsreiche, aus der durch die Familie seiner Gattin begründeten und geführten Metzgerei Henn entstandene Geschäft 1992 aus gesundheitlichen Gründen schloss und es zunächst an Uwe Rosentreter und später an Peter Rotter verpachtet wurde, übernahm im Januar 2015 nach rund zehnjährigem Leerstand die Familie di Pardo aus Assamstadt das Ladenlokal, ehe es im Januar 2016 erneut die Pforten schloss. Auch das Geschäft in der Wertheimer Straße steht seitdem zur Verpachtung.

Nur wenige Häuser weiter pflegte die Külsheimer Metzgerei Lang-Gärtner bis 2009 ein Ladengeschäft: "Diesen Standort unterhielten wir über 17 Jahre", erklärt Inhaberin Irmgard Gärtner und spricht von einem "Abschied, der allen schwer fiel". Zahlreiche ehemalige Hardheimer Stammkunden allerdings finden weiterhin den Weg nach Külsheim. Wohl habe man sich nach dem Verkauf des Hauses in der Wertheimer Straße seinerzeit um ein anderes Ladenlokal bemüht, doch waren diese Anstrengungen trotz Gesprächen auch mit dem damaligen Bürgermeister Heribert Fouquet nicht von Erfolg gekrönt.

Wenn Peter Greulich sein Geschäft zum Monatsende schließen wird, bietet nur noch der Partyservice von Marliese und Alfred Weimann handwerkliche Fleisch- und Wurstwaren aus der Erftalgemeinde an. Weiterhin unterhält die Landmetzgerei Michael Schmall (Uissigheim) eine Verkaufsstelle in der neuen Norma-Niederlassung. Und auf dem Gelände des ZG-Raiffeisen-Markts in der Ferdinand-Müller-Straße bietet jeden Freitag die Metzgerei Peter Ditter (Pülfringen) ihre Produkte an. Zudem verfügt der Rewe-Markt über eine Metzgertheke.