Die Gemeinde Hardheim wird künftig 90 Prozent des Betriebskostendefizits im kirchlichen Kindergarten St. Franziskus (unser Foto) tragen. Dies wurde am Montag beschlossen.

Hardheim. (rüb) Die Gemeinde Hardheim wird das Betriebskostendefizit des katholischen Kindergartens St. Franziskus künftig zu 90 Prozent übernehmen. Dies beschloss der Verwaltungsausschuss des Hardheimer Gemeinderats in seiner Sitzung am Montag und folgte damit einem Antrag der kirchlichen Verrechnungsstelle Altheim. Bei den drei weiteren katholischen Kindergärten im Gemeindegebiet - in Bretzingen, Gerichtstetten und Schweinberg - bleibt es bei der bisherigen Defizitbeteiligung der Kommune von 89 Prozent.

Kämmerer Bernd Schretzmann zeigte auf, dass der Vertrag über den Betrieb und die Förderung der Kindergärten zuletzt zum 1. Januar 2016 geändert wurden. Seither beteilige sich die Gemeinde mit 89 statt zuvor 86 Prozent an dem nach Abzug der Elternbeiträge und weiterer Betriebseinnahmen verbleibenden Defizit.

Die Verrechnungsstelle Altheim habe nunmehr zum 1. Januar 2018 nach zweijähriger Laufzeit eine erneute Anpassung um einen Prozentpunkt auf 90 Prozent des jährlichen Defizits für den Kindergarten St. Fanziskus in Hardheim beantragt. Begründet werde der Antrag u. a. mit Gruppenumwandlungen sowie der kostenintensiven Ganztagesbetreuung im Kleinkindbereich.

Der Gemeinderat hatte im Juni die Umwandlung einer Regelgruppe in eine zeitgemischte Ganztagesgruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ-Gruppe) und Regelbetreuung mit entsprechender Personalaufstockung beschlossen. Auf Grund der damit verbundenen Mehrkosten, wünscht sich die Kirche nun eine höhere Kostenbeteiligung der Gemeinde.

Die übrigen kirchlichen Kindergärten sind davon nicht betroffen, da es dort aktuell keine Ausweitung der Betreuung gibt. Die jährlichen Mehraufwendungen für die Gemeinde schätzt der Kämmerer auf rund 4000 Euro.

Ratsmitglied Klaus Kreßner kritisierte die "Salami-Taktik" der Kirche sowie die damit verbundenen Mehrausgaben für die Gemeinde und verlangt eine genaue Aufstellung der in den nächsten Jahren zu erwartenden Kosten. Bürgermeister Rohm stellte klar, dass die Gemeinde die Ausweitung der Betreuung beschlossen habe. Selbst wenn die Kirche nur noch zehn Prozent des Defizits trage, dann seien dies zehn Prozent, die nicht von der Kommune zu bezahlen seien.

Manfred Böhrer sah in der beschlossenen Ausweitung der Betreuungsangebote keinen Grund für eine Änderung des Finanzierungsschlüssels. Schließlich würde die Gemeinde auch so bei steigendem Defizit eine höhere Summe bezahlen müssen.

"Die gleiche Diskussion hatten wir schon vor zwei Jahren", meinte Torsten Englert. Falls die Gemeinde dem Antrag der Verrechnungsstelle nicht folge, könne die Kirche das Geld einklagen. Deshalb sei die ganze Diskussion überflüssig.

Mit fünf Ja- und zwei Nein-Stimmen beschloss der Verwaltungsausschluss am Ende die geplante Änderung.