Von Rüdiger Busch

Hardheim. In wenigen Wochen ist das Materiallager Hardheim Geschichte: Zum Jahresende wird die Dienststelle der Bundeswehr aufgelöst. Das heißt aber nicht, dass damit auch die 55-jährige Geschichte der 22 Hektar großen Liegenschaft auf dem Wurmberg zu Ende geht. Erst im Lauf des kommenden Jahres wird sich entscheiden, ob das Areal eine militärische Zukunft hat. Im Gespräch mit der RNZ richtet der Leiter des Materiallagers, Hauptmann Andreas Hofmann, den Blick auf die derzeit anstehenden Aufgaben, auf die Herausforderungen der nächsten Monate und auf die mögliche Zukunft des "Depots", wie es im Volksmund genannt wird.

Zur Person Andreas Hofmann Nach der mittleren Reife und einer halbjährigen Tätigkeit in einem Krankenhaus ging der gebürtige Heilbronner am 1. Oktober 1979 zur Bundeswehr. In Hardheim ist der 56-Jährige seit Oktober 2014 tätig. Zuvor leitete er das Materiallager in Königswinter (Nordrhein-Westfalen). Zum Ende seiner Laufbahn schließe sich für ihn ein Kreis, sagte Hofmann im RNZ-Gespräch: Während er zu Beginn seiner Zeit bei der Bundeswehr mit dem Aufbau einer neuen Einheit beschäftigt gewesen sei, müsse er nun die Auflösung einer Dienststelle mit organisieren. Das Einzige, was er im Ruhestand nicht vermissen werde, sei das Pendeln zwischen seinen derzeit drei Wohnorten: dem Hauptwohnsitz Hüfingen (bei Donaueschingen), Talheim (bei Heilbronn) und Höpfingen. Langweilig wird es Andreas Hofmann im Ruhestand sicher nicht werden: "Nach 40 Jahren in Grün möchte er die Farbe nicht mehr wechseln", sagt er lächelnd, "deshalb möchte ich den Jagdschein machen." Außerdem engagiert er sich im Beagle-Club Deutschland. (rüb)

Zur Vorgeschichte: Im Oktober 2011 hatte der damalige Verteidigungsminister Thomas de Maizière die Schließung der beiden Hardheimer Bundeswehreinrichtungen bekanntgegeben. Während das Aus für die Carl-Schurz-Kaserne vor zwei Jahren rückgängig gemacht wurde und sich die Liegenschaft seit einem Jahr wieder Zug um Zug mit Soldaten füllt, hängen bundesweit die Materiallager und Munitionsdepots, deren Schließung bereits besiegelt war, weiter in der Luft.

Dass es überhaupt Hoffnung auf einen Fortbestand des Materiallagers - und auch des Altheimer Munitionsdepots - gibt, hängt mit der "Trendwenden Personal und Material" zusammen, mit der das Verteidigungsministerium auf die veränderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen reagiert hat. "Irgendwo muss das Material ja hin", weiß Hauptmann Hofmann. Deshalb habe das Logistikkommando in Erfurt beschlossen, die betroffenen Einrichtungen doch nicht, wie ursprünglich vorgesehen, an die BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) zurückzugeben.

Während die Dienststelle Materiallager zum Jahresende aufgelöst wird, bleibt die Liegenschaft zumindest noch ein Jahr bestehen: "Wir müssen klar Schiff machen und aufräumen", fasst Hauptmann Hofmann die Aufgaben der nächsten Monate zusammen. Einen Arbeitsschwerpunkt im Materiallager bildete lange Zeit die "Baugruppe Rad", die Reifen und Felgen zusammenbaut. Ihr letzter Auftrag endet am 30. November - dann werden die unzähligen Reifen und Felgen, die das Gelände über zwei Jahrzehnte prägten, endgültig Geschichte sein. Etwa 15.000 bis 20.000 Räder wurden in Hardheim einst pro Jahr vormontiert, eingelagert und ausgeliefert.

Stabsfeldwebel Jürgen Röse im Gespräch mit zwei Kollegen. Für eine Wehrübung ist er für zwei Monate an seinen alten Arbeitsplatz zurückgekehrt, um die Abwicklung zu begleiten. Wie man sieht, sind die riesigen Regale bereits leergeräumt. Foto: Rüdiger Busch

Derzeit arbeiten im "Depot" noch 20 Beschäftigte, darunter drei Soldaten. Zug um Zug wird sich diese Zahl in den nächsten Monaten weiter reduzieren. Zu Hochzeiten waren mehr als 100 Beschäftigte "auf dem Berg" tätig. Zahlreiche Mitarbeiter wurden in den zurückliegenden Jahren bereits versetzt. Glücklicherweise habe man für den ein oder anderen beim Bundeswehrdienstleistungszentrum in der Kaserne eine neue Verwendung gefunden, so dass für sie keine langen Fahrten zur neuen Arbeitsstelle anfallen.

Bis April, so schätzt der 56-Jährige, werde es dauern, bis das Material und das Inventar - von der letzten Schraube bis zum letzten Regal - komplett "verschoben" sein wird. "Ab Mai/Juni wird hier dann Ruhe einkehren", meint der Leiter, der sich am Ende seiner Dienstzeit etwas einsam fühlen dürfte - er wird quasi als "letzter Mohikaner" die Stellung halten. Ganz alleine wird er dann aber nicht sein: Da die Liegenschaft wegen ihrer möglichen Reaktivierung in einem funktionsfähigen Zustand gehalten werden muss und um Vandalismus einen Riegel vorzuschieben, wird das Materiallager auch im nächsten Jahr noch bewacht - und wie in Altheim wird auch die Deutschlandflagge täglich gehisst werden.

Vier der 17 Hallen werden ab Januar weiterverwendet: Zunächst befristet bis 30. Juni wird das Walldürner Logistikbataillon 461 dort Container einlagern. Dafür werden aktuell Hagelschäden an den Hallendächern beseitigt - für rund 500 00 bis 600.000 Euro.

Die letzten von tausenden Reifen, die im Lauf der Jahre in Hardheim eingelagert waren, sind schon bereit für den Versand. Foto: Rüdiger Busch

Für vier weitere Hallen gibt es in Hardheim keine Verwendung mehr: Die vier Leichtbauhallen werden abgebaut und im Materialdepot in Pfungstadt wieder aufgebaut. Der Großteil der Hallen auf dem weitläufigen Gelände ist bereits leer. Während die letzten Reifen und Felgen noch montiert werden, haben die auf dem Wurmberg jahrelang gelagerten Drohnen im Materiallager in Karlsruhe ihren neuen Platz gefunden.

Mehr Arbeit als das Großgerät machen den Mitarbeitern aber die Kleinteile, das sogenannte Querschnittsmaterial wie Schrauben, Mutter oder Unterlegscheiben. "Wir waren so etwas wie der Obi der Bundeswehr", sagt Hauptmann Hofmann scherzhaft. Wenn man aber ein solches Materiallager nach 55 Jahren des Betriebs auflöst, bleiben Schwierigkeiten nicht aus: Mal ist der Materialbestand geringer als er sein sollte, mal höher: "Eine Sisyphos-Arbeit", verdeutlicht Hauptmann Hofmann.

"Aber es läuft alles reibungslos, und wir sind im Zeitplan", betont der 56-Jährige zufrieden. Ganz ohne Wehmut wird er seinen Schreibtisch am 30. September 2019 aber wohl nicht räumen - kein Wunder, nach 40 Jahren im Dienst der Bundeswehr. Wie beurteilt er die Chancen für eine Fortführung der Einrichtung?

"Hardheim hat nicht die schlechtesten Karten. Die Liegenschaft ist in einem guten Zustand, und es müssten deshalb keine Unsummen investiert werden, wenn man sie weiterbetrieben möchte." Das ehemalige Gerätehauptdepot war 2006 in ein Materiallager umgewandelt worden. Es ist 22 Hektar groß und bietet eine Lagerfläche von 30.000 Quadratmetern. Zudem bestehen bei Bedarf Erweiterungsmöglichkeiten: Das Gelände östlich der Liegenschaft ist auch in Bundeswehrbesitz und seit Jahrzehnten verpachtet.

Eigentlich hätte er die Liegenschaft gerne an einen Nachfolger übergeben, wenn er in Ruhestand geht, räum Hofmann ein. Ein nahtloser Übergang - vom Materiallager auf eine neue Verwendung - sei aber ausgeschlossen, dafür ist es schon zu spät. Wenn es weitergeht, werde es auf jeden Fall 2020 werden. Je früher die Entscheidung fällt, desto besser sei es aber: "Dann müsste man später nicht alles wieder mühsam aufbauen, was in den nächsten Monaten abgebaut wird."

"Für Hardheim hoffe ich, dass es weitergeht", sagt Hauptmann Hofmann am Ende des Gesprächs, "am besten als eigenständiges Depot mit einem kompletten Stab." Zur Außerdienststellung des Materiallagers lädt die Gemeinde Hardheim am 18. Dezember zu einer Feierstunde in Rathaus ein. Möglicherweise ist das ein gutes Omen, denn das Sicherungsbataillon 12 war als damals mutmaßlich letzte Einheit der Carl-Schurz-Kaserne im Juni 2016 ebenfalls im Rathaus offiziell verabschiedet worden. Und wenige Monate später hieß es bekanntlich: "Kommando zurück" ...