Von Margarete Rechnitzer

Hardheim. Nicht jeder erinnert sich gern an den "Ernst des Lebens" in Form seiner Schulzeit: Fehlender Zusammenhalt, strenge Lehrer oder schlechte Noten vergisst man lieber. Gute Erinnerungen an ihre eigene Schulzeit, über die sie (Jahrgang 1940/41) sich mit der Rhein-Neckar-Zeitung unterhielt, hegt aber die 77-jährige Margarete Rechnitzer. "Wir wurden im September 1947 eingeschult und sieben Jahre lang von Stefanie Brunner unterrichtet. Für ein Jahr war ein Fräulein Neuberger unsere Vorgesetzte", erinnert sie sich.

Was heute an den meisten staatlichen Schulen höchstens in getrennten Sportkursen höherer Klassenstufen vorkommt, war in jungen Jahren der Bonner Republik noch allgegenwärtig: "Seinerzeit wurde man getrennt nach Geschlechtern unterrichtet", erklärt Margarete Rechnitzer. Über die Jahre habe sie beobachtet, "dass das heute noch in uns steckt" - bei jedem Klassentreffen kristallisieren sich schnell reine Mädchen- und Bubentische heraus.

Mit einem Blick auf ihre Zeugnishefte verweist sie auf "manch sonderliche Anordnung" und etwa darauf, dass damals nicht die Schulschwänzer selbst, sondern deren Eltern bestraft wurden: "Und zwar mit Gefängnis", schildert die geschichtlich interessierte Hardheimerin. Eine ethisch fragwürdige Konsequenz, wie sie bedenkt: "Wer schickt dann die Kinder zur Schule, wenn die Eltern eingesperrt werden?"

Gemischte Gefühle erfüllen sie auch, wenn sie an die Schulspeisungen - früher Vorbote der heutigen Schulmensas, die es auch im Walter-Hohmann-Schulverbund seit dem Schuljahr 2011/12 gibt - zurückdenkt. "Gern hätten die meist aus der Landwirtschaft stammenden Hardheimer Kinder auch die leckeren Speisen der Amerikaner versucht", räumt sie ein. Eine echte Freude für die Mädchen und Jungen seien dafür immer die Ausflüge gewesen. "Die von Frau Brunner gut organisierten Fahrten waren stets eine willkommene Abwechslung, zumal kaum ein Elternpaar in den frühen 50er-Jahren im Besitz eines eigenen Autos gewesen ist", erinnert sich Margarete Rechnitzer.

Der Umstand, dass den Kindern damals ausschließlich der Zutritt durch den Hintereingang bei den Toilettenanlagen erlaubt war, entpuppte sich später als Basis für eine besondere Anekdote: "Wenn ich als Schülerin einen Botengang innerhalb des Hauses zu verrichten hatte, habe ich immer heimlich das große Treppenhaus benutzt und verspürte bei diesem Gang gehöriges Herzklopfen", lacht sie. "Ich wurde übrigens in all den Jahren nie erwischt - Glück gehabt!"

"Alles in allem war es eine schöne Zeit", fasst Rechnitzer ihre Eindrücke zusammen, "obwohl man sich, wenn alles Vergangenheit ist, meist nur noch an das Schöne erinnert, das einem durch gute Schulbildung mit auf den Weg gegeben wurde." Dankbar sei sie diesbezüglich vor allem ihren Lehrern Brunner, Mohr, Münster sowie dem damaligen Hardheimer Rektor Merkert.

Aufgezeichnet von Adrian Brosch