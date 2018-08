Hardheim. (rüb/pol) Eine angeblich leblose Person und nachfolgende Streitigkeiten zwischen zwei Kontrahenten riefen am Mittwochabend Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Die Auseinandersetzungen endeten laut Polizei für einen 20-Jährigen sogar in der Polizeizelle.

Begonnen hatte an diesem Abend alles gegen 22.30 Uhr mit dem Anruf des 20-Jährigen bei der Polizei, dass in einem VW-Bus in der Straße Rote Au eine leblose Person liegen würde. Die daraufhin alarmierte Freiwillige Feuerwehr Hardheim konnte in dem Kleinbus aber niemanden entdecken, so dass sie darauf verzichtete, das verschlossene Fahrzeug gewaltsam zu öffnen. Da die Feuerwehr anschließend auch den Halter des VW erreichte, dem es offensichtlich gut ging, herrschte Entwarnung.

Doch nur kurz: An der Einsatzstelle trafen wenig später der 20-Jährige und der Halter des VW zusammen. Beide tragen wohl schon länger einen Konflikt aus, was auch der Grund für die irreführende Meldung an die Polizei sein dürfte.

Da der 20-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand und einem Platzverweis der Polizei nicht Folge leistete, wurde er in Gewahrsam genommen. Seinen Rausch schlief der junge Mann dann in der Zelle des Polizeireviers aus.

Update: 2. August 2018, 15.37 Uhr