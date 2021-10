Hardheim. (zeg) Bei der Jahreshauptversammlung der FG "Hordemer Wölf" am Mittwoch stand auch die Frage des Vorsitzenden Michael Grimm, "Wo steht der Verein und wo will die FG hin?", vor allem in Verbindung mit dem Kauf der Schafscheune als FG-Vereinsheim im Mittelpunkt.

Zunächst wartete aber Schriftführerin Vanessa Kuhn mit dem Hinweis auf, dass die Fastnacht in der vergangenen Kampagne auch in Hardheim nicht in der üblichen Form gefeiert werden konnte. Nachdem alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt werden mussten, wurde einfallsreich das "FG-TV" ins Leben gerufen, das die Möglichkeit eröffnete, einige fastnachtliche Highlights vorausgehender Kampagnen im Internet-Stream zu genießen. Erinnert wurde auch an die sechs Vorstands- und Trainersitzungen.

Präsident Daniel Weber fasste in seinem Bericht die Ereignisse der Kampagne vom 11. November 2020 bis zum Aschermittwoch des Jahres 2021 zusammen und verband damit den Hinweis auf den traditionellen Start am 11. November 2020 bei "Monis Kneipe" im Doggenbrunnen mit Ausstrahlung der Youtube-Aufzeichnung von "FG-TV" und weitere Sendungen. Er erinnerte an die Präsentation des Ritterpaares Sandra Erhard und Ralf Schmollinger im Schloss und ließ den Hinweis folgen, dass dies trotz der sieben "FG-TV"-Sendungen nicht die Fastnacht war, die man sich in der FG vorstellte.

Er freute sich daher darauf, die Fastnacht wieder ganz traditionell feiern zu können, wenn auch manches aus dem "FG-TV" im Gedächtnis bleibe, zumal Einsatz und Kreativität bewiesen wurde. Anerkennung dafür sah er in den 10.674 Youtube-Aufrufen und zeigte sich überzeugt davon, dass damit auch Personen erreicht wurden, die in "normalen" Zeiten keine Fastnachtsveranstaltung besuchen. Für die neue Kampagne sah er mehr als einen Silberstreif am Horizont und hielt es für sehr wahrscheinlich, die Fastnachtseröffnung unter annähernd normalen Voraussetzungen feiern zu können.

Wie gewohnt aufschlussreich war der Kassenbericht von Daniela Jodlowski, der Antje Heim als Kassenprüferin auch im Namen von Lars Ederer die einwandfreie Führung der Kassengeschäfte bestätigte. Bernd Spatz erteilte Anerkennung und Lob für die Akteure der "Wölf".

Bei den Wahlen wurde Michael Grimm als Vorsitzender im Amt bestätigt. Des Weiteren wurde Dominik Ebert wieder Vizepräsident und Selina Ballweg übernahm das Amt der Kassierin, nachdem Daniela Jodlowski dafür nicht mehr zur Verfügung gestanden hatte. Beisitzer mit Sonderaufgaben sind Heidi Heinrich-Thermann, Andreas Künzig, Bernhard Ebert und Karlheinz Haas, als Kassenprüfer fungieren erneut Antje Heim und Lars Ederer. Im Anschluss an die Wahlen dankte der Vorsitzende der nach sechs Jahren aus ihrem Amt als Kassierin ausscheidenden Daniela Jodlowski, die bereits zuvor in anderer Funktion für die FG aktiv gewesen war.

Im Anschluss wurde das Investitionsvorhaben Schafscheune thematisiert. Dabei ging es unter anderem auch darum, was die FG dort will und braucht, wie die Halle genutzt werden kann und was in Verbindung mit dem Kauf und mit der Nutzung als ideales und geräumiges Vereinsheim von Wichtigkeit ist. Als vordringlich angesehen wurde die Notwendigkeit der Kapitalbeschaffung und Finanzierung des Vorhabens. Man diskutierte daher in der Versammlung, welche Möglichkeiten bestehen, um an Fördergelder zu kommen. Ebenso wurden Überlegungen angestellt, wie sich die zur Verfügung stehende Fläche nutzen lässt und welche Veranstaltungen dort denkbar sind. Mit dem Kauf der Halle sei auch das Ziel verbunden, dass der Vereins weiter zusammenwächst, zumal in Anbetracht des Erwerbs alle Mitglieder zur Realisierung der ins Auge gefassten Vorhaben gebraucht werden. Nicht zuletzt freue sich der Vorsitzende Michael Grimm auch über die Meldung von Sponsoren bei ihm.

Danach wurde die Planung der Veranstaltungen der in Kürze beginnenden neuen Kampagne besprochen. Diesbezüglich hofft Präsident Daniel Weber zusammen mit den Mitgliedern, die traditionelle Fastnacht wieder unter halbwegs normalen Bedingungen feiern zu können. So zum Beispiel schon bei der Fastnachtseröffnung auf dem Schlossplatz am Samstag, 13. November, bei der die coronabedingten Einschränkungen erträglich seien und somit an die Erfolge der Vergangenheit angeknüpft werden könne. Denn an der Gestaltung werden u. a. Akteure wie Spielmannszug und "Umpferpforzer" beteiligt sein und das neue Ritterpaar wird wie in den Vorjahren vorgestellt. Es wird zwar Zutrittskontrollen geben, doch eine Maskenpflicht wird nicht bestehen, da die 2G-Regel gelten wird.

Auch bei den bereits jetzt ins Auge gefassten Vorhaben wie Ordensfest, Kindersitzung, "Bad-Taste"-Party, Schmutziger Donnerstag werde 2G oder 3G gelten. Ein Umzug werde nicht stattfinden können und ob statt der ebenfalls nicht möglichen Prunksitzung ein anderes Vorhaben ins Auge gefasst werden könne, werde sich zeigen müssen. Denn gerade für die Prunksitzung bestehe keinerlei Planungssicherheit und darüber hinaus würden andere Schwierigkeiten der gewohnten Realisierung im Wege stehen, so der Präsident. Als Ziel nannte er wie der Vorsitzende die kreative Nutzung von Freiräumen bei den Veranstaltungen und anzustreben, das Beste aus den Möglichkeiten zu machen.