Das Spielcasino "Bonjour" hat am Höpfinger Ortsausgang in Richtung Hardheim ein neues Domizil gefunden. Ab Freitag hat es geöffnet. Foto: Janek Mayer

Hardheim. (ahn) "Bonjour" heißt es am Freitag in Höpfingen - und das nicht nur für Franzosen. So heißt nämlich die Spielhalle, die dann an der Heidelberger Straße auf Höhe des ehemaligen Ziegel- und Sägewerks eröffnen wird.

Die Neueröffnung erweist sich bei näherer Betrachtung eigentlich als eine Wiedereröffnung. Denn Carl-Heinz Zimmermann, der zusammen mit seinem Sohn seit 1999 das "Bonjour" führt, war mit seinem Casino zuvor schon in Höpfingen. Doch: "Wir haben die Standortentfernung zum nächsten Casino um 150 Meter unterschritten. Die Entfernung muss nämlich mindestens 500 Meter betragen, wir waren allerdings nur 350 Meter weg", berichtet der Inhaber. So mussten sie nun innerorts umziehen. Das Erfreuliche dabei sei allerdings, dass alle sechs Mitarbeiter an den neuen Standort mitgenommen werden können.

Zudem hebt der Inhaber dabei lobend die Zusammenarbeit mit der "sehr kooperativen Gemeinde" hervor.

Die Eröffnung laufe wie alle anderen auch ab, erklärt Carl-Heinz Zimmermann. Nach der Eröffnung müssten noch einige Kleinigkeiten erledigt werden, schließlich werde alles abgenommen, damit alles seine Ordnung habe. "Danach erfolgt dann nächste Woche die offizielle Einweihung", erklärt der Spielhallen-Inhaber.

Dann wird das "Bonjour" täglich von 8 bis 24 Uhr geöffnet haben. Ausnahmen sind Sonn- und Feiertage, an denen es erst eine Stunde später öffnet. Zwar gibt es nur nicht-alkoholische Getränke, nichtsdestotrotz können sich die Besucher aber auf die bekannten Spielautomaten freuen, wie Carl-Heinz Zimmermann verrät: "Von Löwen Crown über Merkur bis Bally Wulff ist alles vertreten. Alle unsere Geräte sind mit neuester Technik ausgestattet." So seien die Geldwechselsysteme beinahe bargeldlos. Außerdem werde alles - besonders auch die Suchtprävention - permanent überprüft, betont Carl-Heinz Zimmermann.