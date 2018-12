Hardheim. (ahn) "Nicht einmal Tiere werden so transportiert", meint eine Muter aus Hardheim, als sie uns über die morgendlichen Schulbusse erzählt, die über die Maßen überfüllt sein sollen. Genauer handelt es sich um die Fahrten von Hardheim über Walldürn bis nach Buchen. Ihr Sohn, der täglich mit dem Bus fährt, berichtet: "Manchmal ist der Gang so voll, dass ich zwei Stationen vorher aufstehen muss, dass ich noch rechtzeitig aussteigen kann." Wir sind selbst mit dem Bus mitgefahren und haben uns vor Ort ein Bild gemacht.

Los ging es um 6.50 Uhr an der Haltestelle Rote Au in Hardheim. Und ja, der Bus war voll. Die Sitzplätze waren alle belegt, die stehenden Passagiere, meist Schüler, füllten den Gang zwischen den Sitzreihen gut aus. Allerdings standen sie nicht wie die Sardinen in der Büchse zusammengepresst. Es war ein ganz normaler Tag, wie auch der Busfahrer und ein Passagier, der öfter diesen Bus benutzt, einstimmig und unabhängig voneinander gegenüber der RNZ bestätigten.

Doch es soll auch Tage geben, an denen sich die Situation verschärft. Davon kann eine andere Mutter aus Hardheim, Mayelin Jiménez Sánchez, ein Lied singen. "Als meine Tochter einmal den Bus verpasst hat, habe ich sie in die Schule gefahren. Glücklicherweise haben wir in Höpfingen den Bus eingeholt, der dort gerade noch an der Haltestelle wartete. Als ich meine Tochter dort einsteigen lassen wollte, sagte der Busfahrer, dass er keine Passagiere mehr mitnimmt", erzählt die aus Kuba Stammende. "Die Kinder wurden schon bis an die Türen gequetscht, so voll war der Bus."

Das soll kein Einzelfall sein. Die zwei Mütter erzählen, dass das Maß der Erträglichkeit nun überschritten sei. "Dass der Bus mal zu voll ist und dass einige Kinder stehen müssen, ist ja ganz normal. Aber so, wie es sich jetzt gestaltet, ist es nicht mehr akzeptabel", sagte die Mutter, die anonym bleiben will.

Fakt ist, dass morgens von Hardheim Richtung Buchen drei Busse verkehren: Der erste fährt um 6.39 Uhr an der Post in Hardheim ab, die anderen zwei jeweils um 6.50 Uhr an der Post bzw. an der Haltestelle Rote Au.

Verantwortlich für den Schulbusverkehr zeichnet das Landratsamt. Nachdem die Mütter mehrmals dort angerufen hätten, sei nach einer ersten Reaktion nichts mehr gekommen, erzählen sie. Außerdem wundern sie sich, dass die Bedarfsplanung so weit an der Wirklichkeit vorbeigehe. "Warum kann man nicht um 6.50 Uhr einen Gelenkbus oder einen dritten Bus fahren lassen?", fragen sie.

Das Landratsamt äußert sich folgendermaßen dazu: "Aufgrund der Anschlüsse und vor allem der Haltestellensituationen ist es keine Option, alle drei Fahrzeuge zur gleichen Zeit fahren zu lassen." Daher sei zwangsläufig eine Staffelung notwendig. Außerdem liege das Problem nicht in der mangelnden Kapazität, sondern in der Verteilung, da sich die meisten Schüler auf die letzten beiden Fahrten konzentrierten: Bei der ersten Fahrt bleiben in der Regel Plätze frei. Aufgrund der etwas früheren Abfahrtszeit (...) wird diese Fahrt also unterdurchschnittlich genutzt."

Das belegten auch Informationen der Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN). Laut diesen liege die durchschnittliche Auslastung der zwei späteren Busse bei 70 beziehungsweise 75 Personen, die des ersten Busses bei 35 Personen. In der Regel seien Linienbusse für 86 Personen (inklusive Stehplätze) zugelassen. Auf Basis der dem Landratsamt vorliegenden Zahlen sei die Fahrkapazität für Schülerinnen und Schüler ausreichend bemessen. Außerdem sei das Zeitfenster von elf Minuten, die der erste Bus früher fährt, aus Sicht des Landratsamtes akzeptabel.

Doch hier gehen die Meinungen auseinander, wie die Aussagen der betroffenen Mütter zeigen: "Dass wir die Kinder elf Minuten früher auf die Straße schicken sollen, ist für uns nicht zumutbar." Morgens kommt es bekanntlich ja auf jede Minute an.

Ihr Vorschlag geht daher in die Richtung, einen der Busse später fahren zu lassen. Dies scheint allerdings auch keine Option zu sein, wie das Landratsamt informiert: "Eine Fahrzeitenverschiebung des Busses, der um 6.39 Uhr in Hardheim startet, ist kaum möglich, da sonst der Anschluss an die Madonnenlandbahn um 7.01 Uhr nicht erreicht wird. Dieser Anschluss ist nicht nur für die Schülerinnen und Schüler relevant, sondern auch für alle Fahrgäste, die weiter Richtung Seckach und darüber hinaus mit den S-Bahnen nach Osterburken sowie Mosbach/Neckarelz/Heidelberg fahren möchten."

Am meisten liegt den besorgten Eltern ein Aspekt am Herzen: "Unser Anliegen ist die Sicherheit." Das Landratsamt weist diesbezüglich darauf hin: "Panikattacken in Schulbussen beziehungsweise eine gefährdete Sicherheitslage sind uns bisher nicht bekannt." Die Befürchtung der Mütter ist aber nicht von der Hand zu weisen: Ein Unfall hätte bei überfüllten Bussen zweifellos verheerende Folgen ...

