Hardheim. (pol) Sechs Streifenfahrzeuge waren in der Nacht auf Samstag, kurz nach 1 Uhr, nach Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikten in einem Gasthof in Schweinberg im Einsatz. Mehrere Personen unterschiedlicher Gästegruppen waren in einen heftigen Streit geraten. In Folge dieses Konflikts kam es zu Körperverletzungsdelikten, bei denen eine Person so schwer verletzt wurde, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Mehrere Beteiligte der Auseinandersetzung waren erheblich alkoholisiert.

Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht nun herauszufinden, was zu dem Konflikt geführt hat und wer dabei wen verletzt hat.