An den Fenstern angebrachte Kartons ersetzen in manchen Unterrichtszimmern die defekten Jalousien. Dieser unhaltbare Zustand soll aber schon bald ein Ende haben. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. (rüb) Die Schüler werden von der Sonne geblendet, auf den Whiteboards ist nichts mehr zu erkennen: Die Situation in den Klassenzimmern des Trakts 500 des Walter-Hohmann-Schulzentrums ist nicht tragbar. Die Jalousien sind defekt, was bei entsprechender Sonneneinstrahlung dazu führt, dass der Unterricht leidet. Als provisorische Lösung haben einige Lehrer an den Fenstern Kartons als Sonnenschutz angebracht. Auf die Beschwerden von Lehrern, Eltern und Schülern reagiert die Gemeinde nun: Die defekte Raffstore-Anlage mit Kurbelbedienung soll durch eine mit Motorsteuerung ersetzt werden.

"Manche Jalousien fahren nicht mehr hoch, andere nicht mehr runter", verdeutlichte Bauamtsleiterin Denise Reichert. Sie zeigte auf, dass es für die alte handbetriebene Anlage keine Ersatzteile mehr gebe, weshalb ein Wechsel auf Motorbedienung ratsam sei. Beim Austausch der Böden habe man auf Grund der günstigen Ausschreibung so viel Geld eingespart, dass die neuen Jalousien noch 2018 eingebaut werden könnten.

Kämmerer Bernd Schretzmann untermauerte dies mit Zahlen: 100.000 Euro sind im Haushalt für das Schulzentrum eingestellt, 56.000 Euro kostet der Austausch der alten Teppichböden. Für die neue Raffstore-Anlage wird mit Kosten von 33.000 Euro kalkuliert. Zuschüsse aus dem Investitionsprogramm für Schulsanierung und aus dem Ausgleichstock seien zu erwarten.

Lars Ederer kritisierte, dass die Maßnahme nicht im Zuge der Haushaltsberatungen vorgestellt worden sei - schließlich seien die Jalousien schon "seit zwei Jahren kaputt", und es sei für den Gemeinderat wichtig, zu wissen, was im Schulzentrum alles zu sanieren ist. Die Verwaltung habe flexibel auf die Beschwerden reagiert, die sich erst seit dem Frühjahr gehäuft hätten, entgegnete Bürgermeister Rohm.

Arnold Knörzer regte an, dass die Jalousien nur mit einem Schlüssel bedient werden können, um mögliche Schäden durch eine missbräuchliche Nutzung auszuschließen.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, die Ausschreibung zum Austausch der Raffstore-Anlage vorzubereiten.