Hardheim. (pol/mare) Dass Weihnachten als Fest der Liebe gilt, war einem 25-Jährigen in der Nacht auf Dienstag nach einer Christmas Party in der Hardheimer Erftalhalle wohl nicht bekannt. Wie die Polizei mitteilt, verletzte er eine junge Frau.

Der Mann geriet auf dem Heimweg von der Party mit einer 22-Jährigen in Streit - es wurde sogar handgreiflich. Die junge Frau ging zu Boden ging und wurde leicht verletzt. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 25-Jährige bekommt nun demnächst Post in Form einer Anzeige von der Staatsanwaltschaft. Wie der Veranstalter, die Katholische junge Gemeinde Hardheim, in einer Mitteilung betont, sei die Veranstaltung "problemlos und harmonisch" verlaufen. Die Schlägerei habe sich nicht auf dem Fest, sondern auf dem Heimweg ereignet.

Post von der Polizei in Form einer Gebührenrechnung bekommt indes bald ein 23-Jähriger, der ebenfalls die Party besucht hatte. Er störte nämlich die Aufnahme der Strafanzeige derart, dass er verhaftet wurde und die Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag in einer Zelle auf dem Polizeirevier verbringen musste.

Update: 28. Dezember 2018, 11.30 Uhr