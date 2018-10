Hardheim. (rüb) "Dass die Parksituation am Krankenhaus während der Bauphase schwierig werden würde, war bereits im Vorfeld klar", sagte Bürgermeister Volker Rohm in der Gemeinderatssitzung am Montag. Obwohl das Thema nicht auf der Tagesordnung stand, zog es sich wie ein roter Faden durch die Sitzung. Die Parksituation sei, so Rohm, derzeit eines der meistdiskutierten Themen in Hardheim.

Seit der Krankenhausumbau, der voraussichtlich bis Ende März gehen wird, im September begonnen hat, steht ein Teil des Parkplatzes nicht mehr zur Verfügung. Aus diesem Grund hat die Gemeinde im Vorfeld gemeinsam mit dem Gemeindeverwaltungsverband (GVV) ein Konzept erarbeitet, damit die Krankenhausbesucher trotz des Umbaus auch zu Stoßzeiten einen Stellplatz in der Nähe des Hauses finden. So darf nun in den Straßen Am Triebweg, Klingenweg und Schießmauer einseitig auf dem Gehweg geparkt werden. Insgesamt wurden damit 73 Stellflächen geschaffen. Außerdem werden für den Zeitraum des Umbaus die Parkplätze in der Wertheimer Straße als Behindertenparkplätze ausgewiesen, damit in ihrer Mobilität eingeschränkte Krankenhausbesucher kurze Wege haben.

Doch nicht alles funktioniert in der Praxis so, wie zuvor geplant. Dies wurde am Montag gleich in der Bürgerfrageviertelstunde deutlich. Lars Günther wollte wissen, weshalb am Triebweg keine Ausweichbucht geschaffen worden sei, um dem Begegnungsverkehr auf dieser langen Strecke ausweichen zu können. Das Konzept sei mit der Fachbehörde abgestimmt, antwortete Bürgermeister Rohm. Die Fahrbahn sei im Triebweg so breit, dass zwei Autos durchaus aneinander vorbeifahren könnten.

Manfred Böhrer monierte, dass die Ausschilderung der Parkplätze in der Schießmauer unnötig und sogar kontraproduktiv sei, da es zu Lasten der Fußgänger gehe. Die dortige Fahrbahnbreite von sechs Meter sei breit genug, um auf der Straße zu parken. Arnold Knörzer stellte die Frage, ob zwei Gehwege am Triebweg auf Dauer nötig seien? Besser wäre es, eine Gehwegseite dauerhaft als Parkplätze auszuweisen.

Klaus Kreßner schlug vor, die Stellplätze für Behinderte direkt an der Wertheimer Straße besser zu beschildern. Viele Autofahrer seien der Meinung, dass nur einer statt alle Stellflächen dort für Behinderte zur Verfügung stehen würden. Dieses Problem sei der Gemeinde bekannt, und eine Lösung sei bereits in der Umsetzung, so Rohm. Aus Gewohnheit würden viele dort parken, ohne auf die neue Beschilderung zu achten. Wie Bauamtsleiterin Denise Reichert der RNZ bestätigte, haben bereits Gespräche mit dem GVV stattgefunden. Ziel sei es, die Beschilderung eindeutiger zu gestalten.

Zwar gebe es im Rathaus durchaus Beschwerden über die Parksituation am Krankenhaus, räumte Reichert ein, aber nicht ungewöhnlich viele. Dennoch werde die Gemeinde in Absprache mit dem GVV reagieren, wenn etwas nicht so funktioniere wie beabsichtigt. Das Konzept sei nicht in Stein gemeißelt.

Klar ist: Auch nach dem Umbau werden Parkplätze am Krankenhaus vor allem während der Sprechstunden der dortigen Arztpraxen ein rares Gut sein. Bürgermeister Rohm machte deutlich, dass die Parksituation mehrfach im Krankenhausausschuss diskutiert worden sei. Lösungen seien aber schwierig bzw. zu teuer. So würde ein ins Gespräch gebrachtes Parkdeck etwa 500.000 Euro kosten.

Also bleiben die Parkplätze am Triebweg vielleicht doch dauerhaft? Schließlich wurde zur Fahrbahnmarkierung keine gelbe Farbe, wie ursprüngliche vorgesehen, sondern weiße verwendet. Letztere erweckt zumindest den Anschein, es handle sich um etwas Dauerhaftes. "Nein, das hat nichts zu bedeuten", stellt Bauamtsleiterin Denise Reichert klar: Auf Grund der langen Dauer der Baumaßnahme habe man sich für Weiß entschieden. "Die Parkplätze sind aber nicht für die Ewigkeit bestimmt."