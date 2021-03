Hardheim. (En/ub) Nicht nur dem Biber gefällt das Erftal: Auch der "kleine Bruder" des Bibers, die Nutria (lateinisch Myocastor coypus), hat sich im Erftal, genauer gesagt bei der "Wohlfahrtsmühle", einquartiert. Am Teich des beliebten Waldhotels lebt eine Nutria-Familie mit drei Jungen.

Doch die Nutrias sind in unserer Region nicht uneingeschränkt willkommen. Zum einen ist davon auszugehen, dass sich die Nutria, die im Neckar-Odenwald-Kreis bisher zahlenmäßig (noch) eher vereinzelt vorkommt (Es ist auch eine Population am Roberner See bekannt), vermehrt, und Schäden an Gewässern anrichten kann. Deshalb darf sie auch bejagt werden.

Im Landwirtschaftsministerium sieht man für Neozoen (eingewanderte oder -geschleppte Arten) die Notwendigkeit einer "jagdlichen Regulation", wenn "Wildtiere in bestimmten Konstellationen Gegenstand von Konflikten" werden. Tobias Kuhlmann, der Wildtierbeauftragte im Landratsamt, geht davon aus, "dass wir mit der Nutria noch weiter zu tun haben werden – wie in einigen anderen Landkreisen auch".

Auf den ersten Blick ähnelt die Nutria dem Biber, sie hat jedoch einen runden Schwanz. Wie Biber leben Nutrias immer in Wassernähe, in selbstgegrabenen Erdhöhlen im Uferbereich oder in Schilfnestern. Ursprünglich stammt die Nutria, die auch als Sumpfbiber oder Biberratte bezeichnet wird, aus Südamerika. Wegen ihres Fells wurde sie in Pelztierfarmen gezüchtet. Als der Pelzmarkt im 20. Jahrhundert zusammenbrach, wurden viele ausgesetzt, und der Tierbestand hat sich in Europa stark vermehrt.

Die Nutria kann über zehn Jahre alt werden und hat ein Körpergewicht von circa neun Kilogramm. Sie kann bis zu 70 Zentimeter lang sein, dazu kommt noch eine Schwanzlänge von ungefähr 45 Zentimetern. Ihr Fell ist überwiegend rötlichbraun, am Bauch graubraun. An den Hinterfüßen besitzt die Nutria Schwimmhäute, mit denen sie sich gut im Wasser fortbewegen kann. Die großen Nagezähne sind auffällig orange.

Nutrias sind tag- und nachtaktiv und leben monogam entweder paarweise oder in Familienverbänden. Nutrias ernähren sich überwiegend vegetarisch. Sie fressen hauptsächlich Blätter, Stängel und Wurzeln von Wasserpflanzen. Auch Mais verschmähen sie nicht.