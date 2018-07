Hardheim. (pol/mare) Am späten Mittwochnachmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Gegen 17.30 Uhr fuhr der 66-Jährige mit seinem Motorrad-Gespann mit Seitenwagen die Landesstraße L521 zwischen Hardheim und Riedern. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Fahrtrichtung Riedern in einer Rechtskurve kurz vor der Wohlfahrtsmühle nach links in den Gegenverkehr.

Er kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Pkw einer 26-Jährigen. Durch den Aufprall wurde der Biker über die Schutzplanken neben der Fahrbahn geschleudert und kam unterhalb in einer Böschung zum Liegen.

Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Universitätsklinikum Würzburg geflogen werden. Die Pkw-Lenkerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.