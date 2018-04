Rund 80 Jugendliche aus nah und fern führen am morgigen Freitag in der Erftalhalle das Adonia-Musical "Herzschlag" auf. Foto: Adonia

Hardheim. (adb) Ein echter Hit war im November 2016 das Adonia-Musical "Petrus der Jünger", das für eine voll besetzte Erftalhalle sorgte. Nicht zuletzt aufgrund dieser guten Erfahrungen entschied sich die evangelische Kirchengemeinde für eine Fortsetzung: Am morgigen Freitag wird das Musical "Herzschlag" aufgeführt.

Vorab informierte Michael Weller über das Bühnenstück und gab bekannt, dass die rund 80 Darsteller schon seit Ostersonntag mitten im Probebetrieb stecken. "Das bedeutet durchaus eine gewisse Herausforderung für die zwölf bis 19 Jahre alten Darsteller", erklärte er und verwies auf "durchorganisierte Tage mit schulähnlichen Stundenplänen".

Die in Bietigheim-Bissingen stattfindende Probewoche ist jedoch letztlich die Schlussphase einer längeren Vorbereitungszeit: So erhielten alle Mitwirkenden bereits zwei Monate vor dem "Trainingscamp" sämtliche Noten und Texte sowie Hörproben aller im Musical vorkommenden Stücke. Dabei treffen die aus ganz Baden-Württemberg stammenden Jungschauspieler in Bietigheim-Bissingen erstmals aufeinander. Aus Hardheim spielt Rebecca Weller mit, die bereits bei "Petrus der Jünger" auf der Bühne stand.

Was aber den Zuschauern so leicht und locker erscheint, bedingt hinter den Kulissen einen größeren Aufwand: "In Hardheim begannen wir vor vier Monaten mit den Vorbereitungen", schildert Michael Weller. Zu diesem Zweck wurde ein Organisationsteam gegründet, dem neben ihm auch Sophie Brenner, Lars Günther, Andrea und Jonny Haberkorn, Claudia und Norman Volpp sowie Claudia und Hagen Zoermer angehören. "Dass wir durch das erste Adonia-Musical schon eine gewisse Erfahrung besitzen, erleichterte jedoch nur die internen Abläufe", so Michael Weller. Als schwierig erwies sich eher die Bereitstellung der Schlafplätze - schließlich fahren die Darsteller nicht direkt nach der Aufführung nach Hause, sondern verbringen die Nacht zum Samstag noch in Hardheim. "Das tun sie bei Familien aus der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde, die sich dankenswerterweise zur Aufnahme der Jugendlichen bereit erklärten", betont Weller und freut sich über diese "gelebte Ökumene".

Ökumenische Ideale verfolgt auch der 1979 durch den Schweizer Lehrer Markus Hottinger gegründete Adonia-Verein, der Jugendlichen aus Deutschland und der Schweiz durch gemeinsame Projekte rund um den christlichen Glauben Erfolgserlebnisse schenken möchte. Dass statt eines festen Eintrittspreises Spenden entgegengenommen werden, unterstreicht das Ansinnen, jedermann einen Zugang zu Kultur und Unterhaltung zu bieten: "Bei höheren Eintrittspreisen überlegt sich mancher Interessierte, warum er überhaupt kommen soll, und sagt eher ab", räumt Weller ein.

Wenn nach dem Trainingscamp nun alle Texte und Melodien sitzen, können sich die Zuschauer in Hardheim auf einen spannenden Freitagabend freuen: "Es handelt sich um ein lebhaftes Musical von Jugendlichen nicht nur für Jugendliche, in dem die biblische Geschichte der Geschwister aus Bethanien auf eine greifbare und zeitgemäße Art aufgegriffen wird", verrät Michael Weller.

Info: Das Musical wird am Freitag, 6. April, um 19.30 Uhr in der Erftalhalle aufgeführt. Der Eintritt ist frei. Spenden werden entgegengenommen.