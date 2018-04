Engagierte Mütter mit Familienmitgliedern sowie die Bauhofarbeiter bauten am Donnerstag das Grundgerüst des multifunktionalen Holzgerüsts auf dem Klingenweg-Spielplatz. Foto: A. Brosch

Hardheim. (adb) Einen Markstein in Sachen "Zusammenhalt" setzte im vergangenen Jahr die Aktion "Hardheimer Mütter", die an der Aktion "Spielplatz schöner machen" von Edeka-Südwest teilnahmen. Zwar ging der erste Preis in Höhe von 50.000 Euro für die Sanierung des Ende der 90er-Jahre eröffneten, rund 1450 Quadratmeter großen Klingenweg-Spielplatzes trotz herausragender Öffentlichkeitsarbeit und eines von Fotografenmeister Horst Bernhard gedrehten Bewerbungsvideos nicht ins Erftal - doch mit den im Ganzen vorhandenen Mitteln aus der "Hardheim für alle - alle für Hardheim"-Aktion der Physiotherapiepraxis von Lukas Dyszy und dem Gewinn aus der Edeka-Aktion über 5000 Euro summierte sich der zur Neugestaltung des Spielplatzes nutzbare Betrag auf 22.000 Euro.

Zusätzliche Spenden der Firma Leiblein, der Zahnarztpraxis Balles-Aynur, der Bäckereien Dietz-Thorwart und Gärtnersmühle, Bernadette Balles ("Bahnhof 1910"), der Hebammenpraxis "Kugelrund" und der Aktion "Spenden statt Karten" brachten weiterhin knapp 7000 Euro ein. Des Weiteren haben das Autohaus Gärtner, Optik-Gärtner und Link-Sanitär, die Arnold-Hollerbach-Stiftung sowie Stephan Eirich Zuwendungen angekündigt.

Nachdem in der Gemeinderatssitzung vom Januar die Anschaffung diverser Spielgeräte für alle Altersklassen beschlossen wurde und die Gemeinde Hardheim sich dazu bereit erklärte, Sorge für die Pflege und Wartung der aufgestellten Spielgeräte zu tragen, fanden unter Ägide der ortsansässigen Firma Gartenbau Henn vor rund zwei Wochen die ersten Erdarbeiten statt.

Nun ging es Schlag auf Schlag weiter: Am Donnerstag gingen einige der engagierten Mütter mit Familienmitgliedern sowie die Bauhofarbeiter zu Werke und errichteten gemeinsam das Grundgerüst des multifunktionalen Holzgerüsts. Hinter diesem etwas sperrig anmutenden Namen verbirgt sich ein Spielgerät aus Holz, das längst nicht nur zum Klettern animiert und aus vier Haupttürmen besteht. "Die Ausleger werden nach den Osterferien aufgebaut", ließ Bauhofleiter Markus Alter wissen.

Um zu verhindern, dass spielende Kinder auf den Klingenweg oder die Uhlandstraße stürmen, wird die bereits abgemähte Hecke durch einen 105 Meter langen und rund einen Meter hohen Metallzaun ersetzt. "Die Zaunelemente und auch das Kleinkinder-Spielgerät befinden sich noch im Bauhof und werden zu einem späteren Zeitpunkt aufgestellt", erklärte Alter.

Für ihn, aber auch für die Mütter besteht ein klares Ziel: "Der Sommer kommt schneller, als wir denken - und es gibt noch Einiges zu tun!", so Silvia Weissinger.