Hardheim. (rüb) Die Gemeinde Hardheim möchte ihre historischen Gebäude künftig stärker in den Blickpunkt von Touristen rücken. Deshalb wird sie dem Verein Burglandschaft mit Sitz in Eschau (Landkreis Miltenberg) beitreten. Dies bestätigte Bürgermeister Volker Rohm auf RNZ-Anfrage

Der Verein Burglandschaft hat es sich zum Ziel gesetzt, Burgen und Schlössern sowie Kirchen, Stadtbefestigungen, Klöstern oder Ringwallanlangen in Spessart und Odenwald mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Der Verein entstand aus zwei Projekten der Leader-Aktionsgruppe "Main4Eck" und wurde 2017 gegründet. Den Vorsitz hat der Miltenberger Landrat Jens Marco Scherf.

Inzwischen hat sich der Verein über die Landesgrenzen vorgearbeitet. So hat sich dem Netzwerk auch der Verein "Die Siedler" angeschlossen, der bei Osterburken am Bau der mittelalterlichen Stadt Adventon arbeitet. In Hardheim hat der Verein Burglandschaft - in Person von Geschäftsführer Dr. Jürgen Jung - sich und seine Ziele bei der Klausurtagung des Gemeinderats vorgestellt. Die Präsentation fiel auf fruchtbaren Boden, denn der Gemeinderat sprach sich anschließend dafür aus, Mitglied im Verein zu werden.

Wertvolle Zeugnisse der Geschichte in und um Hardheim: der Steinerne Turm (l.), die Kappel im Wald bei Dornberg (M.) und die Reste der Schweinberger Burg (r.). Sie alle sollen durch die Mitgliedschaft im Verein Burglandschaft besser beworben werden.

"Eines der Angebote ist die Erarbeitung von Flyern nach einheitlichem Muster mit entsprechendem Wiedererkennungswert, die potentielle Besucher ansprechen und auf die teilweise versteckten Schätze der näheren Umgebung aufmerksam machen sollen", erklärte Bürgermeister Rohm. Von den Resten der Minneburg über dem Neckar bis zur Ruine in Schweinberg reiche das Spektrum der historischen Denkmäler, die in Wort und Bild beschrieben würden.

Der Bürgermeister weist noch auf eine Besonderheit seiner Gemeinde hin: Hardheim habe mit dem historischen Schloss als Rathaus ein begehbares und bestens erhaltenes Stück Kulturgeschichte zu bieten, das zu den Rathaussprechzeiten jedem Besucher offen steht. Aber auch die Burgruine Schweinberg, der Steinerne Turm oder die Kappel bei Dornberg seien bestens geeignet, um Tagestouristen, Radfahrer und Geschichtsinteressierte herzulocken. "Damit können wir in Hardheim aus dem Vollen schöpfen und wollen unsere Kleinode für den sogenannten ,sanften Tourismus’ anbieten." Aus all diesen Gründen sei sich der Gemeinderat einig gewesen, dass eine Mitgliedschaft ein guter Schritt auf dem Weg der Tourismusförderung sei.

Seit Mai 2017 hat der Verein seinen Sitz in Eschau. Das denkmalgeschützte historische Rathaus wurde vom Markt Eschau umfassend saniert und beherbergt seit 2014 die Projekträume der Burglandschaft. Das gesamte Netzwerk Burglandschaft wird dort vorgestellt und Informationsveranstaltungen zu unterschiedlichen Inhalten sowie Aktionen der gemeinsamen Netzwerkarbeit werden angeboten. Ziel ist es, die Burgen, Schlösser, Stadtbefestigungen, Klöster, Wehrkirchen und Ringwallanlagen in Spessart und Odenwald durch eine fundierte Netzwerkarbeit zu unterstützen, zu fördern und durch gemeinsame Veranstaltungen und Aktionen in der Öffentlichkeit bekannter zu machen.

Inzwischen sind zahlreiche informative Flyer und Broschüren entstanden, die die Gäste der Region wie auch die Bevölkerung über die vielseitigen Möglichkeiten und die Attraktivität der Kulturlandschaft informieren. Mittlerweile betreut der Verein Burglandschaft über 60 Kulturdenkmäler in Spessart und Odenwald.

Info: www.burglandschaft.de