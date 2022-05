Hardheim. (rüb/pol) Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Hardheim. Dies bestätigte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn der Rhein-Neckar-Zeitung auf Anfrage.

Demnach sei ein 35-jähriger Iraker mit anderen Bewohnern in Streit geraten. Als der Hausmeister den Konflikt schlichten wollte, wurde er von dem Mann mit Pfefferspray besprüht. Dabei wurden er sowie ein weiterer Bewohner leicht verletzt. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert.

Der Täter hatte sich zwischenzeitlich in seinem Zimmer eingeschlossen und Schlaftabletten eingenommen – mutmaßlich in suizidaler Absicht. Nachdem die Tür geöffnet werden konnte, wurde der Iraker, der sich laut Polizei wohl in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hat, in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert.