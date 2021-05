Die Geschichte des markanten Gasthauses in der Hardheimer Ortsmitte reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Foto: Adrian Brosch

Hardheim. (adb/rüb) Schon seit Jahren hatten Marianne und Helmut Walz versucht, einen Käufer für ihr traditionsreiches Hotel und Restaurant "Badischer Hof" im Zentrum Hardheims zu finden – lange Zeit vergeblich. Doch nun ist klar, dass die mehr als 300-jährige Geschichte des ortsbildprägenden Gasthauses zu Ende geht. Der "Badische" ist verkauft, und der neue Besitzer hat nach RNZ-Informationen keine Pläne, die Gastronomie fortzuführen.

Wirt Helmut Walz, der Hotel und Restaurant gemeinsam mit seiner 2019 verstorbenen Frau Marianne 1975 übernommen und 1983 gekauft hatte, bestätigte der Rhein-Neckar-Zeitung die Veräußerung des Areals. Damit endet in Hardheim eine Ära: Seit mindestens 1691 hatte das Haus als Gaststätte fungiert. Nicht nur aufgrund des Besuchs von Johann Wolfgang von Goethe am 8. Oktober 1815 war der "Badische Hof" zu einer Bekanntheit weit über Hardheim hinaus gekommen.

"Wenn Wände reden könnten, dann hätten die des Gasthauses ,Badischer Hof‘ eine Fülle interessanter Geschichten zu erzählen", so hatte die RNZ vor drei Jahren in einem Porträt über das Wirtspaar Walz und ihre Gaststätte berichtet. Prominenten Gästen wie Johann Wolfgang von Goethe, Reichspräsident Paul von Hindenburg, Fechtolympiasieger Alexander Pusch oder der frühere DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder waren dort zu Gast, in erster Linie aber Menschen wie du und ich.

"Wir machen weiter, solange es geht", hatte Marianne Walz 2018 angesichts der schwierigen Suche nach einem Nachfolger gesagt. So agil und lebenslustig, wie sich die Gastronomin damals präsentierte, war nicht damit zu rechnen, dass der Weg schon so schnell enden würde. Denn ein Jahr später ist die 72-Jährige plötzlich und unerwartet gestorben. Ihr Mann Helmut führte das Restaurant dann alleine weiter, doch nun endet die Geschichte des "Badischen Hofs" endgültig.