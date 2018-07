Zum sechsten Mal in Folge erhielt die Firma Eckert-Bauteam GmbH aus Gerichtstetten die "5-Sterne-Meisterhaft"-Zertifizierung der deutschen Bauwirtschaft. Foto: Adrian Brosch

Hardheim-Gerichtstetten. (adb) Als Beweis für erstklassige Leistungen ist die "5-Sterne-Meisterhaft"-Zertifizierung der deutschen Bauwirtschaft anzusehen. Zum sechsten Mal in Folge kann die Firma Eckert-Bauteam GmbH stolz auf das Siegel sein, das ihr am Freitag im Rahmen der Betriebsfeier zum 60-jährigen Bestehen erneut vergeben wurde.

Eingeleitet wurde die Feierstunde von Geschäftsführer Volker Eckert, der in einem kurzen Rückblick auf die Höhepunkte der Firmengeschichte einging: 1958 gründete sein im Dezember 2014 verstorbener Vater Paul das Unternehmen und steuerte Baustellen in einem mit fünf Personen und jeder Menge Material beladenen VW-Käfer an. 1995 übernahm Volker Eckert den stetig modernisierten Betrieb und setzte die Ideale seines Vaters konsequent fort, um die Firma zu einem leistungsfähigen Baudienstleister mit 25 Mitarbeitern auszubauen

Mit einem Blumengruß bedankte er sich auch im Namen seiner Geschwister bei seiner Mutter Edith; weiterhin umfasste der Dank die Belegschaft - schließlich seien gerade ein motiviertes Team und der Glaube an Gott ein gutes Fundament für solide Erfolge und gute Arbeit. In diesem Sinne erinnerte er auch an seinen 2016 erlittenen Herzinfarkt, den er ohne die Hilfe seiner Familie sowie der schnellen Reaktion seiner AH-Kollegen des SC Erfeld nicht überstanden hätte.

Erfreut überreichte Thomas Möller als Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V. die "Meisterhaft"-Urkunde und gratulierte zu der seit 2008 von Erfolg gekrönten Teilnahme an der Kampagne. Mit fünf Sternen sei die Firma Eckert-Bauteam "eines von wenigen Unternehmen im ganzen Bundesgebiet mit dem höchsten Standard".

Dem schloss sich Bürgermeister Volker Rohm an. "Die Sterne sind das Ergebnis harter und guter Arbeit", merkte er an. Innungsobermeister Gerhard Möhler (Ravenstein) überreichte Volker Eckert als Präsent zum 60-Jährigen den Wappenteller der Bauinnung. Für die Kreishandwerkerschaft erinnerte Geschäftsführer Michael Windmeißer an den hohen Wert einer handwerklichen Ausbildung: "Noch immer hat das Handwerk goldenen Boden", führte Windmeißer aus und dankte Volker Eckert für seine seit acht Jahren ausgeübte Tätigkeit im Vorstand der Bauinnung.

Für fünfjährige Zugehörigkeit zur Firma wurde Mirko Saumweber (Külsheim) geehrt; er hatte seine Maurerlehre im Jahr 2015 als Kammersieger im Main-Tauber-Kreis abgeschlossen und bestand erst vor Kurzen seine Prüfung zum Maurer-Polier. In familiärer Atmosphäre läutete man dann beim Churrasco-Essen und Musik der Höpfinger Formation "Mojo & Friends" das Wochenende ein.