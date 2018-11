Hardheim. (rüb) "Wer hat alles eine Zeitung zuhause?" Fast alle Finger schnellen nach oben. "Und wer liest sie täglich?" Augenblicklich sind die meisten Finger verschwunden. Die Tageszeitung muss sich also ganz schön ins Zeug legen, um die Leser von morgen von ihren Vorzügen zu überzeugen. Dass eine Zeitung - und noch dazu eine gedruckte - aber durchaus interessant ist und dem Leser eine Fülle an Themen bietet, das erleben die 25 Schüler der Klasse 7b in dieser Woche auf besonders anschauliche Weise. Klassenlehrer Sebastian Dussinger hat sich für eine Projektwoche das Thema "Zeitungen erkunden - Zeitungen selbst erstellen" ausgewählt.

Seit Montag bekommt die Klasse kostenlos die RNZ geliefert, so dass sich die Schüler intensiv dem gedruckten Wort widmen können. "Meine Intention war es, vor allem den Schülern die Zeitung näherzubringen, die wenig Kontakt mit dem Medium haben", erklärt der Klassenlehrer. Das ist ihm durchaus geglückt, wie beim Besuch des RNZ-Redakteurs am Donnerstag deutlich wurde. Eine Stunde lang stellte er das Heidelberger Familienunternehmen und seinen Beruf vor und beantwortete Fragen der Schüler. Dabei wurde deutlich, dass die Siebtklässler in den letzten Tagen tief in die Materie eingetaucht sind. So interessierten sich die Jugendlichen nicht nur für das Gehalt eines Redakteurs und dessen Arbeitszeiten, sondern auch dafür, wo die ganzen Berichte herkommen und welche rechtlichen Vorgaben beim Fotografieren zu beachten sind.

Los ging es am Montag mit dem Aufbau einer Zeitung und der Vorstellung der einzelnen Ressorts von der Politik über den Lokalteil, das Feuilleton, die Wirtschaft und "Aus aller Welt" bis hin zum Sport. Im Gespräch mit den Schülern wird deutlich, welcher Teil der Zeitung ihr klarer Favorit ist: der Sportteil. Helena zum Beispiel interessierte sich nicht nur für die große Bühne der internationalen Sportwelt, sondern auch für das Abschneiden der Hardheimer Handballer. Auch der Großteil ihrer Mitschüler findet die Sportseiten am interessantesten.

Das lokale Geschehen steht bei den Zwölf- bis Dreizehnjährigen dagegen (noch) nicht so hoch im Kurs. Die Ausnahme: "Wenn Fastnacht ist, schaue ich mir die Berichte und Fotos genau an", sagt eine Schülerin. Apropos Fotos: Artikel ohne ein Bild werden von den meisten Schülern übersehen. Ein Foto als Leseanreiz muss einfach sein.

Das zeigt sich auch beim Blick auf die Lieblingsartikel der Schüler, die an einer Pinnwand im Klassenzimmer angebracht sind: Alle haben ein Foto als Hingucker. Neben Fußball- und Handballberichten finden sich dort Artikel über eine Schönheitskönigin, aber auch ein Beitrag von der Kinderseite "Klaro" über einen seltenen Nachtfalter und der Artikel des örtlichen RNZ-Mitarbeiters Elmar Zegewitz über den 65. Geburtstag des Hardheimer Unternehmers Roland Gärtner. Eine Auswahl so bunt wie die Zeitung selbst. Samuel findet es erstaunlich, was alles in der RNZ drinsteht: "Wie vielfältig die Zeitung ist, war mir vorher nicht bewusst!"

"Ich fand es interessant, die Zeitung einmal genauer anzuschauen, den Aufbau zu analysieren und auch Artikel zusammenzufassen", sagt Johannes. Für seinen Mitschüler Till war es besonders spannend, die einzelnen Rubriken und Fachbegriffe erklärt zu bekommen - vom Aufmacher bis zum Impressum: "Das hat mir gut gefallen!"

Was ihnen und den anderen Schülern des Walter-Hohmann-Schulverbunds an der Zeitung gefällt, haben die Siebtklässler zudem in Umfragen herauszufinden versucht. Dafür haben sie fast alle Klassen befragt und die Ergebnisse ausgewertet. Das Ergebnis: Die Verbreitung der Tageszeitung ist hoch, Leseanreize bietet sie den Kindern und Jugendlichen aber aktuell noch zu wenige.

Wie sollte eine Zeitung aussehen, die sie anspricht? Die Schüler der 7b arbeiten an einer Antwort: Sie erstellen im Rahmen des Projekts eine Klassenzeitung, die am heutigen Freitag fertiggestellt wird. Damit erfährt eine spannende Woche ihre Krönung. Sebastian Dussinger zeigt sich mit der Resonanz der Schüler sehr zufrieden: "Anfangs waren sie noch etwas reserviert, aber ziemlich schnell haben sie sich für die Zeitung und für das Verfassen eigener Artikel interessiert." Das erfreuliche Fazit des Deutschlehrers: "Beim ein oder anderen wurde die Lust an der Zeitung durchaus geweckt!"

Info: Lehrer, die sich mit ihren Klassen dem Thema "Zeitung" widmen möchten, können sich gerne an die RNZ in Buchen wenden, Tel. 06281/5240-7050, E-Mail red-buchen@rnz.de.