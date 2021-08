Hardheim. (RNZ) Franz Vogel ist am Mittwoch vergangener Woche im Alter von 95 Jahren gestorben. Er war in Hardheim lange Zeit als engagierter Mitbürger in vielen Bereichen bekannt.

Geboren wurde Vogel am 7. Oktober 1925 in Miltenberg. Später absolvierte er ein Pädagogikstudium in Aschaffenburg. 1956 erfolgte seine Versetzung an die Volksschule und 1957 an die Mittelschule in Hardheim mit den Fächern Geschichte, Bildende Kunst, Englisch und Biologie. Im Jahr 1985 ging er in Pension. Zudem war er Gründungsmitglied der Musikschule und Musiklehrer sowie als Organist in der Pfarrgemeinde tätig.

Neben seinem Lehrerberuf hatte sich Franz Vogel besonders einen Namen als Porträtmaler (Walter Hohmann, Carl Schurz, detailgetreue Kopie der "Mona Lisa" und andere), Pianist, versierter Insektenforscher, Pilzberater und Naturschutzwart gemacht. Seit den 1980er-Jahren erfolgte im Auftrag des Museums für Naturkunde Karlsruhe seine Mitarbeit an der Herausgabe des Standardwerkes "Die Schmetterlinge in Baden-Württemberg". Von 1983 bis 2002 erfüllte er im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe einen Forschungsauftrag und berichtete jährlich über die Population der verschiedenen Schmetterlingsarten. Er verfügte auch über eine eine reichhaltige Sammlung mit über 300 Schmetterlingsarten aus Deutschland und der ganzen Welt.

1989 verlieh ihm die Gemeinde den Umweltpreis, und 1996 erhielt Franz Vogel beim Neujahrsempfang der Gemeinde Hardheim für seinen engagierten Einsatz zum Wohle der Mitbürger die Bürgermedaille in Bronze überreicht.

Franz Vogel hinterlässt seine Frau Ursula und die drei Kinder Franz, Sylvia und Martin.