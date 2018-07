Tradition seit 155 Jahren: Blick auf das Firmengelände der Maschinenfabrik Gustav Eirich in Hardheim. Foto: Rüdiger Busch

Hardheim. Die Auftragsbücher sind voll, man hat erst kürzlich eine neue Zertifizierung im Qualitätsmanagement bekommen, außerdem erschließt man neue Branchen: Es sieht gut aus für die Hardheimer Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co. KG. Nichtsdestotrotz gibt es viele Einflüsse, die die Firma bewegen. Seien es nun wirtschaftliche, soziale oder ökologische Aspekte - die Qualität der Produkte muss dabei auf einem hohen Level gehalten werden. Schließlich ist sie ein entscheidender Faktor, wenn es um die langjährigen Kundenbeziehungen geht, und sichert somit die Grundlage der Produktion an den Standorten in Hardheim und Külsheim.

Um eine hohe Qualität zu gewährleisten, bedarf es gewisser Standards bei der Umsetzung des Qualitätsmanagements. Diese Anforderungen werden durch eine Qualitätsnorm beschrieben. Erst im Juni dieses Jahres fand dahin gehend bei Eirch eine Auditierung durch die Prüfgesellschaft Dekra statt, die die Firma erfolgreich absolviert hat. Somit darf sie sich nun als zertifiziertes Unternehmen nach der Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001:2015 ausweisen.

Messestand von Eirich auf der Achema 2018: Im Vordergrund der neue Clean-Line-Mischer für die Branchen Lebensmittel und Pharma. Unter anderem in diese Sektoren expandiert das Unternehmen. Foto: Horst Bernhard

Seit jeher steht der Kunde im Mittelpunkt beim traditionsbewussten Familienunternehmen, das mittlerweile 155 Jahre besteht. Hieraus entstehen immer neue Anforderungen an die Produkte und Leistungen. Aktuell beeinflusst das Erschließen neuer Märkte den Produktionsstandort. Der Eintritt in Branchen wie Lithium-Ionen-Batterien, Lebensmittel und Pharma stellt die Firma dabei vor neue Herausforderungen.

Diese Branchen sind nämlich sehr anspruchsvoll und setzen neue Schwerpunkte für die Produkte des Unternehmens: Wer früher einen Eirich-Mischer beim Kunden gesucht hat, der wurde oftmals an relativ schmutzigen Orten einer Produktion fündig. Bei dem neuen Kundenfeld hingegen befinden sich die Mischer in einer sauberen Umgebung bis hin zu Reinräumen. Hier steht neben der Unempfindlichkeit der Eirich-Maschinen vor allem eine gute und rückstandslose Reinigung im Fokus der Kunden.

Auf die Anforderungen dieser neuen Märkte wird sich das Unternehmen künftig einstellen müssen, wobei auch die bestehenden Märkte weiter zu pflegen und auszubauen sind. Diese breitere Aufstellung macht Eirich robuster gegenüber den unbeständigen Bewegungen einzelner Märkte und ist somit ein Baustein für eine wirtschaftlich erfolgreiche Zukunft.

Hintergrund Die Eirich-Gruppe ist Anbieter von Maschinen, Anlagen und Dienstleistungen für Mischtechnik, Granulieren/Pelletieren, Trocknen und Feinmahlen. Hauptanwendungsgebiete solcher Verfahren sind z. B. Keramik und feuerfeste Materialien, Gießerei, Baustoffe wie Beton und Putze, Akku- und Batteriemassen, Düngemittel, Glas sowie die Erzaufbereitung. Die enge Kooperation der unternehmenseigenen Technikzentren weltweit und die Zusammenarbeit mit Forschung und Lehre macht den "Hidden Champion" zum Lösungsanbieter für innovative Produkte und Verfahren. Das familiengeführte Unternehmen besteht seit 1863 und ist mit zwölf Standorten auf fünf Kontinenten vertreten.

Den Auswirkungen dieser Veränderung sieht sich auch das Eirich-Qualitätsmanagement ausgesetzt. Am Standort Hardheim wird daher eine Messkabine in die frühen Produktionsschritte integriert. Die Mitarbeiter werden dort mit modernster Technik bei ihrer Arbeit unterstützt. Ebenso werden alle Abläufe von der Bestellung bei Lieferanten bis hin zur Auslieferung der fertigen Maschinen angepasst, um ein ausgezeichnetes Produkt im Sinne der "Guten Herstellpraxis (GMP)" zu erzeugen.

Eine weitere Herausforderung sind die gut gefüllten Auftragsbücher: Die Produktion ist ausgelastet. Um marktgerechte Lieferzeiten beibehalten zu können, müssen verschiedene Teile außer Haus gefertigt werden. Eine gleichbleibende Qualität wird hier durch eine gezielte Auswahl und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Lieferanten gewährleistet.

"Die Qualität stimmt", das bestätigen die Kunden. Dies wird hausintern durch eine historisch niedrige Reklamationsquote untermauert. Die Ausrichtung von Eirich wird durch neue Vorgehensweisen im Qualitätsmanagement unterstützt und bestätigt einmal mehr die Notwendigkeit zu kontinuierlichem Wandel als bestimmenden Erfolgsfaktor.