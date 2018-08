Hardheim. (rüb) Gibt es in Hardheim einen Babyboom? Dieser Gedanke liegt nah: Schließlich ist der Bedarf an Kindergartenplätzen so stark angestiegen, dass interimsweise im Schulzentrum Platz für zwei Gruppen geschaffen wird. Doch der Schein trügt. Zwar werden mehr Kinder geboren, als noch vor einigen Jahren vorausgesagt, aber die Hauptursache für den Betreuungsbedarf ist eine andere, wie Hauptamtsleiter Lothar Beger im Gespräch mit der RNZ klarstellt: "Immer mehr Kinder werden schon im Alter von ein oder zwei Jahren betreut. Dadurch sind sie insgesamt länger im Kindergarten als früher, also brauchen wir auch mehr Betreuungsplätze." Die sich verändernden Wünsche und Erwartungen der Eltern in Sachen Kinderbetreuung sind also in erster Linie für den Ausbau des Angebots verantwortlich.

Nachdem sich Anfang des Jahres abgezeichnet hat, dass die Nachfrage nach Kinderkrippen- und Kindergartenplätzen weiter steigend ist, hat der Gemeinderat sich in seiner Klausurtagung im Februar mit dem Ausbau der Kleinkindbetreuung des Gemeindekindergartens "Kindervilla Kunterbunt" befasst. Unter Berücksichtigung des künftigen Raumprogramms des Walter-Hohmann-Schulzentrums, das gerade von der Projektgruppe Bildung und Region (Bonn) erarbeitet wird, wurden in der Folgezeit Lösungen für eine Interimsnutzung von bis zu zwei Kindergartengruppen im Schulzentrum gesucht.

Anfang Juni 2018 hat der Gemeinderat im Zuge der Kindergartenbedarfsplanung beschlossen, den gemeindlichen Kindergarten um zwei Gruppen - eine Gruppe im Ü3-Bereich und eine Kleinkindgruppe U3 - zu erweitern. Ab 1. September wird eine bestehende Ü3-Gruppe in den Dietz-Bau des Schulzentrums umziehen. Zum 1. Oktober wird eine zusätzliche Kindergartengruppe - ebenfalls für über Dreijährige - in der Außenstelle im Dietz-Bau neu eröffnet. Gleichzeitig sollen die im Gemeindekindergarten dann freigewordenen Räume für eine neue Kleinkindgruppe für Kinder unter drei Jahren genutzt werden.

Die Interimslösung soll etwa drei bis fünf Jahre Bestand haben, sagt Lothar Beger im Gespräch mit der RNZ. "Parallel dazu arbeiten wir an einer neuen Lösung", verdeutlicht Bauamtsleiterin Denise Reichert. Dafür gibt es mehrere Varianten, die überprüft werden - und zwar nicht nur in unmittelbarer Nähe zum Gemeindekindergarten, sondern in ganz Hardheim. Das Ziel für die nächsten Jahre werde sein, geeignete Räumlichkeiten für die beiden ausgelagerten Kindergartengruppen und einen eventuell bis dahin sich abzeichnenden weiteren Bedarf zu finden.

"Langfristig werden die sieben Gruppen, die wir ab Oktober haben, wohl nicht reichen", blickt Christian Parth vom Leitungsteam des Kindergartens bereits in die Zukunft. Denn überall dort, wo neue Angebote geschaffen wurden, sei der Bedarf schnell gestiegen, so dass die Plätze schnell belegt waren. "Gerade bei den unter Dreijährigen war der Anstieg zuletzt rasant", berichtet Parth, so dass es inzwischen eine Warteliste mit mehr als 20 Namen gebe.

Möglicherweise wird der gestiegene Betreuungsbedarf sogar dafür sorgen, dass es langfristig keine Außenstelle der "Kindervilla Kunterbunt", sondern einen zweiten eigenständigen Gemeindekindergarten geben wird. Denn eine Einrichtung mit dann acht oder neun Gruppen wäre schwer zu organisieren und zu verwalten. Zwei separate Kindergärten wären eine mögliche Lösung. Zusammen mit dem kirchlichen Kindergarten St. Franziskus würde der Kernort dann über drei Einrichtungen verfügen.

Doch das ist Zukunftsmusik: Nun werden über die Interimslösung in der Schule kurzfristig zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen, um der starken Nachfrage nachkommen zu können. Dass die Bauarbeiten in nicht einmal zwei Monaten realisiert werden können ist dabei ebenso erfreulich wie die Tatsache, dass es der Gemeinde gelungen ist, schnell das benötigte Personal zu akquirieren - und dies bei einem Arbeitsmarkt, der im Bereich der Erzieherinnen als ziemlich leergefegt gilt. Für die beiden zusätzlichen Gruppen werden sechs neue Erzieherinnen eingestellt, so dass sich die Zahl der Beschäftigten im Gemeindekindergarten auf 23 erhöht.

Christian Parth und seine Kollegin Doris Steinbach sind froh, dass der gestiegene Bedarf durch die Interimslösung zeitnah gedeckt werden kann: "Es ist lobenswert, dass die Gemeinde hier so schnell reagiert hat und alles dafür tut, die Wünsche der Eltern zu erfüllen."