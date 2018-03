Hardheim. (zeg) Seit einem Jahr hat der Hardheimer Tennisclub - erstmals in seiner langen und erfolgreichen Geschichte - eine Vorsitzende. Verena Klohe übt das Amt seitdem in voller Begeisterung und engagiert aus. Vor ihrer Zeit in Hardheim spielte sie für den TC Kirchzell 1982, den TC Weilbach/Weckbach und den Isenburger Tennisclub. Zurzeit zählt der TC insgesamt 118 Mitglieder. Fünf Herrenmannschaften, eine Damenmannschaft und eine Junioren U16 nehmen am Spielbetrieb teil. Wir haben uns mit ihr über ihre Pläne und Ziele und die besonderen Vorzüge des TC Hardheim unterhalten.

Welchen Weg sind Sie beim TC Hardheim gegangen?

Im Jahr 2011 bin ich aus privaten Gründen nach Hardheim gezogen. In der Saison 2011 konnte ich im Rahmen eines Schnuppertrainings die Anlage und die TC-Mitglieder kennenlernen. Im Winter 2011 nahm ich dann bereits am Training in der Halle in Höpfingen teil. Seit Mai 2012 bin ich aktives Mitglied beim TC und spiele seitdem in unserer Damenmannschaft. Ein Jahr später wurde ich in der Jahreshauptversammlung zur Schriftführerin gewählt. Zur Vorsitzenden wurde ich dann in der Jahreshauptversammlung am 12. Mai 2017 einstimmig gewählt. Meine Nachfolge im Amt des Schriftführers trat Felix Feuerstein an.

Mit welchen Vorstellungen sind Sie das Amt angetreten?

Ich will vor allem die Jugendarbeit fördern. Wichtig für mich ist professionelles, altersgerechtes Training. Unser großes eigenes Turnier für den Nachwuchs, die Odenwald-Tauber-Meisterschaften, möchte ich noch bekannter machen und deutschlandweit dafür werben. Zudem strebe ich einen erweiterten Erfahrungsaustausch an.

Und wie ist das erste Jahr im Amt gelaufen?

Ich bin sehr zufrieden, was vor allem an der Unterstützung durch mein "Dreamteam" im Vorstand liegt. Mein Dank gilt ferner den Mitgliedern für das mir entgegen gebrachte Vertrauen, der Gemeinde und allen Sponsoren für die Unterstützung unseres Vereins.

Wie wollen Sie künftig den Zusammenhalt im TC fördern?

Sportliche Veranstaltungen sollen auch in der Nebensaison, die von Oktober bis März geht, im Programm stehen. Daneben strebe ich verstärkt zwanglose Beisammensein auf der Anlage und im Clubheim an.

Welche Möglichkeiten der Mitgliederwerbung sehen Sie?

Alle Tennisinteressierte können in einem Schnuppertraining unsere Anlage und Mitglieder kennenlernen. Die Grundlagen des Tennissports erlernen bereits Kinder und Jugendliche in unserer Schul-AG an der Hardheimer Schule. Die alljährlich Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde - diesmal vom 30. Juli bis 1. August - soll ebenfalls die Freude am Sport und vor allem am Tennis weitergeben. Besonders in den Vordergrund gerückt sind die jährlichen Offenen Odenwald-Tauber-Meisterschaften um den Sparkassen Tauberfranken-Cup mit deutschlandweiten Teilnehmern aus verschiedenen Altersklassen der Jugend. Hiermit können Punkte zusätzlich zu der Medenspielen für den Erhalt bzw.für die Verbesserung der Leistungsklassen beim Tennisverband Baden-Württemberg gesammelt werden. Daneben denke ich an die jährlicher Präsenz beim Sommerfest auf dem Schlossplatz sowie an eine verstärkte Medienpräsenz in der Tageszeitung.

Im Mittelpunkt der Bemühungen steht die Werbung von Kindern und Jugendlichen, oder?

Ja, wir möchten den Nachwuchs für unseren Sport begeistern. So kann zum Beispiel unsere neue Ballmaschine von den Jugendlichen unter Anleitung eingewiesener Mitgliedern benutzt werden.

Wie kann sich der TC noch intensiver im Gemeindeleben einbringen?

Unsere schöne Tennisanlage, die direkt am Radweg liegt, ist für alle Tennisinteressierten gut auf dem "Mühlenradweg" erreichbar. Seit letztem Jahr findet beim schönem Wetter der "Radler-Treff" auf unserer Anlage statt. Damit machen wir auch Bürger auf uns aufmerksam, die bisher noch keine Berührungspunkte mit dem Tennisclub hatten.